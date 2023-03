Artikkelen fortsetter under annonsen

I stedet for å slukke bålet vil de mest innbitte helle på mer bensin ved straks å skatte utflyttere for all urealisert gevinst. Som vanlig regner ikke de skatteivrige på tallene for den enkelte.

En industribygger med 40 milliarder kroner i verdiøkning (Røkke?), skulle før boarding avkreves 15 milliarder kroner; en annen med gevinst én milliard kroner, avkreves nær 400 millioner kroner. Så harde inngrep i retten til å endre bosted kan gi menneskerettighetsbrudd, i det minste hvis man flytter for å være nær sine barn eller for å gifte seg.

Å gjøre Norge til et skattefengsel gir et uklokt signal til unge norske gründere: Flytt deg selv og bedriften ut i tide. Og ingen utenlandske verdiskapere går frivillig inn bak slike skattemurer.

Mange utflyttere angir som grunn nummer én at deres bedrifter svekkes gjennom formuesskatten. En viktig årsak nummer to er den massivt negative omtalen av verdiskapere.

Virkeligheten snus på hodet ved å si at utflytterne tar med seg «våre» penger, mens de har skapt tusener av arbeidsplasser og gitt massive bidrag til felles velferd.

Norges fremtidige velstand avhenger av slike personer og vår vilje til å verdsette dem, ikke av olje.

Andre land med regimer som jager bort verdifulle borgere, råder vi til å endre reglene. I Norge ville flere på Stortinget gå motsatt vei, også ved å lette innsyn i skattelistene. Med sosiale medier og «ta de rike»-holdningen vil dette øket straffen for dem som får til noe.