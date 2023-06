Artikkelen fortsetter under annonsen

Er et støyende og støttende hjemmepublikum den ekstra spilleren på laget som gir den berømte hjemmebanefordelen i lagsportkonkurranser?

En høyst usannsynlig hendelse, nemlig koronapandemien, har satt sportsforskningen i stand til å svare på dette spørsmålet på en mer presis og sikker måte enn tidligere mulig. Og for norsk ishockey sin del ser svaret ut til å være ja.

Hjemmebanefordelen i sporten – at hjemmelagene vinner oftere enn bortelagene – er en svært kjent, statistisk tendens fra sportsforskningen. Men flere mulige årsaker kan forklare denne tendensen, og én av disse er hjemmepublikummet, som støtter eget lag og «buer» mot bortelaget.

Det er imidlertid ikke enkelt å skille denne tribuneeffekten fra alternative årsaker til hjemmebanefordelen, som for eksempel at hjemmelagene har kortere reisevei enn bortelagene, og derfor er mer opplagte mentalt og fysisk. Eller at hjemmelagene opplever relativt sett mindre stress enn bortelagene i forbindelse med kampforberedelsene i sine mer kjente og vante omgivelser.

Med andre ord, siden en eventuell hjemmepublikumseffekt alltid opptrer samtidig med alternative årsaker – som kortere reiser og mindre stress – så er det vrient å vite sikkert hva som er den egentlige årsaken til hjemmebanefordelen.

Men så kom altså pandemien. Av alle (u)tenkelige konsekvenser denne pandemien hadde, skapte den også et såkalt naturlig eksperiment. Det vil si, den ga oss forskere muligheten til å separere effekten av hjemmepublikummet fra andre årsaker, ved at alle kamper gikk for tomme tribuner under pandemien. Dermed ble det mulig å sammenligne utfallene av kamper uten publikum til stede (covid-19 kamper) med helt tilsvarende, normale kamper der publikum var til stede (pre covid-19 kamper).

Hvordan artet så denne nesten-eksperimentelle sammenligningen seg for norsk ishockeys del?

For det første finner jeg at bortelagene scorer flere mål når kamper går for tomme tribuner, men at dette ikke gjelder for hjemmelagene. Dermed reduseres tendensen til at hjemmelagene scorer flere mål enn bortelagene – altså hjemmebanefordelen som sådan – når kamper går uten publikum til stede.

Dette resultatet støttes av flere lignende funn i internasjonal forskning den senere tiden, hvorav det meste er gjort for toppfotball. Men når det er sagt, finnes det også studier som ikke finner nevnte sammenheng.

For det andre finner jeg at hjemmelagene får flere utvisninger når kamper går for tomme tribuner, men at dette ikke gjelder for bortelagene. Dermed reduseres også tendensen til at bortelagene får flere utvisninger enn hjemmelagene – altså hjemmedømming som sådan – når kamper går for tomme tribuner.

At dommere føler presset fra hjemmepublikummet og derfor dømmer i hjemmelagets favør, har også sterk støtte i tidligere forskning.

En tredje, indirekte effekt, er ny og interessant i forskningsøyemed: Tomme tribuner gir flere utvisninger til hjemmelaget, som gir flere «power play»-spill (spill i overtall) for bortelaget. Flere «power play» gir dernest flere scoringsmuligheter, og dermed også flere scoringer for bortelaget.

Disse tre funnene støtter hypotesen om at et støyende og støttende hjemmepublikum er den ekstra spilleren på hjemmelaget som gir hjemmebanefordelen. Og alle funnene består etter kontroll for viktige bakgrunnsvariabler. (Vi har ingen garanti for at kampene som sammenlignes var like i alle henseender bortsatt fra publikumsaspektet; dermed må det tas litt høyde for dette, statistisk sett.)

Det meste av den internasjonale forskningen på hjemmebanefordelen i lagsport er gjort for fotball. Noe er også blitt gjort på nordamerikansk ishockey (NHL). Fremtiden vil muligens avgjøre om vi også finner en tilsvarende kobling mellom hjemmepublikum og hjemmebanefordel i norsk fotball og i andre idretter.