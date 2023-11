Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er ingen hemmelighet at Storbritannia har vært i hardt vær etter de gikk ut av Den europeiske union, noe som er helt naturlig når en har vært integrert i det systemet i så lang tid. Men reviderte tall viser at Storbritannia blomstrer og gjør det bedre enn mange europeiske land.

Storbritannia er det europeiske landet som har hatt størst økonomisk vekst gjennom pandemien. Originale tall skulle vise at Storbritannia sin økonomi krympet, men de reviderte tallene viser at Storbritannia gjorde det langt bedre enn Tyskland, Italia og Frankrike.

Inflasjonen i Storbritannia er ille, men den er ikke noe verre enn hva den har vært i eurosonen og etter Storbritannia forlot den europeiske unionen, til tross for alle de store advarslene om hva som ville skje – så har produksjonssektoren i Storbritannia hatt en enorm vekst. Ikke bare det, men arbeidsledigheten er lavere i Storbritannia enn i eurosonen og lønningene er rekordhøye.

Jeg skal aldri påstå at brexit har vært problemfritt for Storbritannia, men løgnen om at Storbritannia nå ligger i økonomisk ruin, har ingen rot i virkeligheten. Nå som Storbritannia ikke er styrt av den overnasjonale myndigheten som EU er, så har de mye større makt over eget land og egen økonomi.

Vi ser for eksempel at Storbritannias eksport til EU har nådd historiske høyder i 2023.

Hva som skjer med Storbritannia fremover, er helt opp til britene selv, men nå har de faktisk friheten til det.

Jeg tror at Storbritannia kommer til å være et lys for andre land i Europa som også opplever økt motstand mot den europeiske unionen. EU er som et falleferdig hus og stadig flere land kommer til å følge etter.