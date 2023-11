Artikkelen fortsetter under annonsen

Strømprisutvalget har utredet en lik strømpris til alle norske sluttbrukere, en såkalt norgespris. Utvalget har også vurdert prisvirkningene av et felles prisområde for hele landet, og virkningene av en prisutjevning mellom forbrukerne i sluttbrukermarkedet.

Utvalget kommer ikke med noen endelig anbefaling om hvilke tiltak som bør velges, men det har kartlagt konsekvensene.

Henrik Sætness

Tyskland har ett prisområde, og noen peker på det som et eksempel til etterfølgelse. Selv om det er fristende å tenke at vi kunne gjort dette i Norge, må man ta høyde for de unike forholdene som preger den norske kraftproduksjonen og kraftnettet vårt.

Norge er et langstrakt land og med kraftproduksjon spredt over hele landet. Produksjonen, som i stor grad er vannkraft og vindkraft, er svært væravhengig. Samtidig er nettutbygging krevende og kostbart. Dette gjør at vi i perioder har såkalte flaskehalser i strømnettet.

I Tyskland har man valgt å beholde ett prisområde for hele landet til tross for at de også der har utfordringer med kapasiteten på strømnettet mellom nord og sør, såkalt flaskehals-problematikk. Dette gir landet økte kostnader til å drifte systemet, både fordi man må unngå overbelastning, og fordi den overproduserte kraften må betales for av nettleverandøren, såkalt mothandel.

I fjor beløp bare denne mothandelen seg til 46 milliarder kroner i Tyskland. Dette er kostnader som blir lempet over på deres nettkunder.

I Italia er det syv prisområder i engrosmarkedet, men en felles pris for sluttbrukermarkedet. Det kan virke som en besnærende tanke, men også et slikt system krever betydelig administrasjon som øker kostnadene til forbruker.

Innføring av en felles pris til sluttbruker vil også kunne skape konflikter mellom strømkundene – både husstander og bedrifter. De i lavprisområder som får en høyere pris enn de hadde uten utjevning, vil neppe like overgangen til et nytt system, selv om det betyr at andre sluttbrukere kan få en noe lavere pris.

Det vil i tillegg også føre til betydelige omstillingskostnader for industrien, som i dag har lokalisert seg dels etter krafttilgang og -infrastruktur. I tillegg kan det svekke motivasjonen til å spare strøm og gjennomføre enøk-tiltak.

En felles strømpris for kraftforbruk vil også påvirke ressursbruken i kraftsektoren. Forbruket av kraft vil øke i noen områder og bli lavere i andre. Det vil påvirke hvor mye kraft som produseres og kan føre til dårligere ressursutnyttelse – og dermed øke sårbarheten i det værbaserte norske kraftsystemet.

Over tid vil det også påvirke hvor det gjøres investeringer i ny produksjonskapasitet.

Våre naboland på kontinentet diskuterer allerede om dagens prisområder per land er en god måte for effektiv utnyttelse av kraftproduksjon og forbruk. I Tyskland diskuteres det om en oppsplitting er veien å gå når man ser hvor mye ny fornybar kraftproduksjon som trengs i årene fremover, og hvor vanskelig det er å bygge ut tilstrekkelig med nettkapasitet.

I Italia vurderes det å innføre en separat strømpris for næringsliv, men i Storbritannia vurderer man innføring av prisområder for å håndtere nettopp ubalanse i strømnettet, og sørge for gode prissignaler for både produsenter og forbrukere.

I Norge bidrar prisområdene til å løse utfordringene med manglende overføringskapasitet på en effektiv måte, samtidig som det stimulerer til redusert forbruk når prisen er høy, riktig produksjon til rett tid og god utnyttelse av det nettet vi har.

Dette var Strømprisutvalget også klare på i sine anbefalinger: Engrosmarkedet for kraft bør bestå, da dette har svært gode effekter for blant annet forsyningsberedskap. Samtidig peker utvalget på at ordninger for omfordeling må skje hos forbruker, altså slik som dagens strømstøtteordning.

Og når utvalget har såpass få klare anbefalinger, så bør vi lytte når de faktisk konkluderer.