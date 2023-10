Artikkelen fortsetter under annonsen

Strømprisutvalget leverte sin rapport 12. oktober. LO gir full tilslutning til utvalgets hovedkonklusjoner om at vi må sikre varig kraftoverskudd og ha en permanent beredskap for omfordeling. Vi er også enige i budskapet om at det må ryddes i sluttbrukermarkedet.

Når folk lures inn i overprisede strømavtaler, skader det tilliten. Det er ødeleggende både for strømleverandørene som selger slike avtaler, kraftkonsernene de inngår i, og de offentlige eierne.

Det er grunn til bekymring når Strømprisutvalget, basert på en undersøkelse fra Forbrukerrådet i fjor, opplyser at 40 prosent av forbrukerne har kjent seg lurt når de kjøper strøm. Enda mer bekymringsfullt er det at dette ikke bare er en subjektiv opplevelse.

En undersøkelse fra i vår avdekket lovbrudd hos alle de 20 største strømleverandørene. Det er nedslående, når myndighetene i årevis har jobbet mot ulovligheter og useriøsitet i bransjen.

Strømprisutvalget skriver at det er vanskelig for forbrukerne å forstå og sammenligne informasjon fra strømleverandøren. Utvalget peker også på at noen tjener svært godt på å selge avtaler som kundene ikke ser konsekvensene av.

Forbrukerrådet opplyser at det finnes 78 leverandører og 647 ulike avtaler. Erfaringen er at mange strømleverandører ikke konkurrerer på pris, men heller satser på kompliserte avtaler og salg av tilleggsprodukter. Det har ingen verdi at så mange selger samme vare uten kvalitetsforskjell. Strømleverandørene tilfører ingen merverdi, og har marginalt potensial for innovasjon.

Strøm er strøm, og et produkt som er umulig å differensiere.

Den mest kritiserte avtaletypen, er variabel-avtalene. Det er de desidert dyreste avtalene på markedet. Et søk på nettsiden til en av de største strømleverandørene viser nå en pris på 159 øre/kwh for Østlandet, NO1. Der har strømprisene vært svært lave i høst. Fra 12. november varsles prisøkning til 199 øre/kwh. Variabel avtalene kombinerer spotpris med kortvarig finansiell prissikring.

Kundene er tilnærmet garantert å tape mye på dem.

De markedsføres likevel under navn som «Solid», «Trygg», «Lavpris» og «Forutsigbar». Heldigvis ser mange nå ut til å ha skjønt at det er villedende. Gjennom 2022 ble andelen kunder på slike avtaler redusert fra 20 prosent til 4,2 prosent.

Når Strømprisutvalget fremhever at det er risiko for at det er de mest sårbare kundene som fremdeles har variabel-avtaler, er det likevel grunn til å rope varsko.

Et annet aspekt som får kritikk, er at strømleverandørene har fremforhandlet avtalevilkår som gir dem rett til prisendringer uten samtykke fra kundene. Selv om prisopplysningsforskriften gir regler om minst 30 dagers varslingsfrist, med unntak av for spotprisendringer, skaper det risiko for at kunder blir lokket inn i gode og flyttet over til dårlige avtaler.

Kjernen i problemet er at strømleverandørene ikke konkurrerer på strømpris. De konkurrerer på påslag, tilleggstjenester og tilleggsprodukt. Opplysningene om disse avtaleelementene er vanskelige for folk å forstå. En gjennomgang fra Europower av de mest profilerte spotprisavtalene, er illustrerende. Den viser en prisforskjell i påslaget på 3568 kroner for kunder med et årlig forbruk på 20.000 kwh, mellom den billigste og dyreste avtalen.

Forbrukerrådets direktør Inger Lise Blyverket har uttalt at strømleverandørbransjen ikke fungerer uten streng regulering og kontinuerlig tilsyn. Etter å ha lest Strømprisutvalgets rapport, er LO ikke i tvil om at hun har rett. Det må gripes inn for å beskytte forbrukerne. Strømleverandørene må ikke få bringe hele kraftbransjen i vanry ved å lure folk til å betale langt mer for strømmen enn nødvendig.

Blant tiltakene LO etterlyser er:

forbud mot variable avtaler som kombinerer spotpris og kortvarig prissikring

lovfestede og ufravikelige vilkår, heller enn de standardiserte og fravikelige avtalevilkårene bransjen selv har fremforhandlet

frarådingsplikt for strømavtaler med finansiell prissikring som har en økonomisk risiko kunden ikke er tjent med å ta

strengere og mer effektive sanksjoner mot strømleverandører som ikke etterlever regelverket.

