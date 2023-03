Artikkelen fortsetter under annonsen

Tibber-sjef Edgeir Aksnes går kraftig til angrep på sin egen bransje i et stort intervju i Dagens Næringslivs Magasinet 25. februar. Tibber gjør en strålende jobb for å gjøre strøm og strømstyring enklere tilgjengelig for sine kunder, men det er ingen unnskyldning for å kaste ut påstander om andre på tynt grunnlag.

For det første påstår han at «de klassiske strømselskapene» profitterer på et større strømforbruk og dermed ønsker at kundene skal bruke så mye strøm som mulig. Vi kjenner ikke til et eneste selskap som oppfordrer til strømsløsing.

Tvert imot tilbyr de fleste sparetips til kundene sine og mange også løsninger som gjør at de kan følge bedre med på forbruket og bruke strømmen smartere. Det ville vært nærmest absurd å gjøre noe annet i en tid med rekordhøye strømpriser.

Tibber er heller ikke det eneste selskapet som tilbyr strømavtaler med fast månedspris, uten et tillegg per kilowattime. Det er fullt mulig å finne flere slike avtaler på ulike prisportaler.

Aksnes påstår videre at konkurrentene «har selgere som ringer på døren og som lurer folk til å kjøpe dårlige produkter». Da er han ikke oppdatert på kravene i Trygg strømhandel-ordningen, som omfatter selskaper som leverer strøm til rundt 80 prosent av landets husholdninger. Der er det nå innført forbud mot salg av strømavtaler ved å oppsøke folk hjemme eller på gaten. Nettopp fordi det har vært mange klagesaker i kjølvannet av denne typen salg.

Vi er enige i at det trengs en opprydding i strømmarkedet, hvor noen få aktører ødelegger for det store flertallet av seriøse selskaper. Derfor har vi tatt til orde for at det bør bli vanskeligere å få konsesjon og lettere å miste den. Vi applauderer at myndighetene har varslet strengere kontroll med selskapene, og at Forbrukertilsynet har begynt å gi saftige bøter for villedende markedsføring.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Bransjens eget initiativ med sertifisering av selskaper gjennom Trygg strømhandel er også et viktig bidrag. Ordningen har ligget i forkant av lovverket, blant annet med krav om at avtalenavn ikke skal kunne forveksles og tydelig informasjon om hvilke betingelser som gjelder etter en kampanjeperiode. Ordningen forvaltes av DNV som uavhengig instans.

Strømmarkedet må bli enklere og tryggere for kundene. Men løsningen er ikke å svartmale en bransje som leverer helt nødvendige tjenester til alle landets husstander. Strengere regulering og høyere bransjestandard må sette rammene for markedet, hvor selskapene konkurrerer om pris, kundeservice og innovasjon.

Og så må kunden være sjefen og bestemme hvilke selskaper og avtaler som har livets rett.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.