«Kunden må få være sjefen og bestemme hvilke selskaper og avtaler som har livets rett.» Slik avslutter Toini Løvseth i Fornybar Norge sitt innlegg i DN 8. mars, hvor hun anklager Tibber for å komme med usanne påstander om strømbransjen.

Hun benytter samtidig anledningen til å fremsnakke sin egen organisasjons sertifiseringsordning Trygg strømhandel, som skal skape et tryggere og enklere strømmarked for kunder.

Edgeir Aksnes

Løvset helt rett én ting: Kunden må være sjefen. Problemet er at det fortsatt er altfor vanskelig for folk flest å orientere seg i strømmarkedet, og at grunnlaget for å ta et kvalifisert valg av både avtale og leverandør ikke er godt nok.

I nasjonale kundeundersøkelser sier folk klart ifra om hva de synes om bransjen som helhet, og det er særlig to gjengangere som skaper lav tillit.

Det første er telefonsalg, en salgsform fra svunnen tid. Ifølge en Norstat-undersøkelse føler tre av fem seg lurt av telefonselgere, og over halvparten av respondentene kjenner noen som er blitt lurt. Jevnlig ser vi kunder som legger frem alvorlige historier om hva telefonselgere er villige til å si for å lande et salg, og det inkluderer til og med løgner om våre vilkår.

Slikt fjernsalg er allerede forbudt i andre markeder, som Tyskland, men i Norge tillates altså noe som har skapt store problemer for kundene i årevis.

Det andre er lokketilbud. Hverken Forbrukerrådets portal strømpris.no eller Fornybar Norges Trygg strømhandel gir kundene et godt nok grunnlag til å ta et valg. Årsaken er ikke at Forbrukerrådet gjør en dårlig jobb, men fordi regelverket tillater lokketilbud. Da kan ikke kunden vurdere pris og hvilke etiske standarder selskapene følger i prissetting, utforming av vilkår og metoder de bruker for å skaffe seg kunder.

Det er nettopp disse metodene som Fornybar Norge ikke er villige til å ta skikkelig tak i. Strøm er ikke mer komplisert enn at det burde være mer enn én avtale per selskap.

Løvseth sier hun ikke kjenner til «et eneste selskap som oppfordrer til strømsløsing». Vi har heller ikke sett at noen har reklamert med det på hjemmesiden sin, men dersom et selskap profitterer ti øre per kWh på en avtaletype, så er det tydelig hva motivasjonen er. Og motivasjonen har nettopp vært å selge inn avtaler med lokkepriser over telefon. Det burde Fornybar Norge og bransjen jobbe for å bli kvitt.

Om ikke det skjer på bransjens eget initiativ, appellerer vi til forbruker- og energimyndighetene om å få strammet inn regelverket.

De forholdene vi påpeker, og som Løvseth og Fornybar Norge kaller svartmaling fra Tibber, mener vi er fakta. Både Fornybar Norge og bransjen må erkjenne det. Vi kan ikke være så lojale overfor en bransje vi ikke vil assosieres med at vi ikke kan belyse og diskutere slike forhold, og særlig ikke når så mange aktører ikke anerkjenner at kundene føler seg lurt.

I BIs kundebarometer for 2022 skåret strømleverandører lavest blant alle bransjer, og ifølge Forbrukertilsynet har over to millioner nordmenn reservert seg mot telefonsalg. Dette er enkle fakta å forholde seg til.

Trygg strømhandel burde vært en gullstandard, fra den ble lansert. Ikke bare fordi det hadde vært et sterkt signal fra Fornybar Norge, men også for å gi kunden en faktisk mulighet til å være sjefen. I tilfellet strømbransjen holder det ikke nå å påstå at man er på vei dit.