Artikkelen fortsetter under annonsen

Alle er enige om at inflasjon er kostbart for samfunnet – i hvert fall når den er så høy som nå. Inflasjonen må ned. Men vil den etter hvert komme ned av seg selv, eller må den presses ned av en stram pengepolitikk? Her synes det å være en viss uenighet blant økonomene i Norge.

Noen har argumentert for at det i liten grad er behov for stram pengepolitikk. Den norske lønnsdannelsen vil hindre at den økte prisveksten fester seg gjennom pris- lønnsspiraler. Under frontfagsmodellen vil nemlig industriens lønnsevne begrense hvor mye lønningene kan vokse. Når forstyrrelsene som har ført til økt prisvekst fases ut, vil lønns- og prisveksten etter hvert komme ned.

Øistein Røisland Mer...

I en artikkel i Samfunnsøkonomen viser jeg at dette argumentet har en vesentlig svakhet. Stikkordet er valutakursen.

Da frontfagsmodellen ble etablert, hadde vi fast valutakurs. Da var det en klar sammenheng mellom lønnsvekst og konkurranseevne. Med fast kurs kunne ikke lønnsveksten over tid være vesentlig høyere enn i utlandet. Det ville gått ut over konkurranseevne og sysselsetting.

I dag har vi inflasjonsmål og flytende valutakurs. Sammenhengen mellom lønnsvekst og konkurranseevne er mindre klar. Mange bruker likevel samme argumentasjon som før. Argumentet om at frontfagsmodellen vil hindre lønns- prisspiraler hviler på en implisitt antagelse om at valutakursen er eksogen, at den lever sitt eget liv uavhengig av andre økonomiske størrelser. Da er den økonomiske mekanismen den samme som om vi hadde hatt fast valutakurs: Lønns- og prisveksten hjemme kan ikke over tid være høyere enn lønns- og prisveksten ute. Lønnsevnen i industrien vil hindre en særnorsk pris- lønnsspiral.

Forskningen Hvem: Øistein Røisland

Hva: Når kan lønns- prisspiraler oppstå? Om samspillet mellom pengepolitikken og lønnsdannelsen

Hvor: Samfunnsøkonomien nr.3, 2023.

Selv om valutakursen i perioder ser ut til å leve sitt eget liv, påvirkes den også av noen økonomiske tyngdelover. En høyere rente enn utlandet vil normalt styrke valutakursen. Det er også en tendens til at den svekker seg hvis prisene på våre eksportvarer faller mye relativt til prisene på våre importvarer (og styrker seg i motsatt situasjon). Valutakursen bidrar dermed til å motvirke ubalanser i handelen med utlandet. Av samme grunn er det også en tendens til at valutakursen over tid gjenspeiler prisnivået i Norge. Hvis inflasjonen i Norge blir høyere enn i utlandet, må kronen før eller senere svekke seg for at konkurranseevnen ikke skal bli varig dårligere.

Dersom sentralbanken ikke er villig til å heve renten tilstrekkelig når inflasjonen øker, vil valutakursen ha en tendens til å svekke seg relativt raskt, fordi man ikke blir kompensert i form av økt rente for kursrisikoen ved å holde kroner. Svakere krone vil bedre lønnsomheten i frontfaget og etter hvert føre til høyere lønnsvekst og enda høyere inflasjon. Vi får en pris- lønnsspiral som får næring av en stadig svakere valutakurs.

En slik spiral ligner på situasjonen på siste halvdel av 1970- og første halvdel av 1980-tallet.

Med tillit til at sentralbanken vil bruke renten til å stabilisere inflasjonen, har valutakursen en tendens til å styrke seg snarere enn å svekke seg når inflasjonen øker. En pris- lønnsspiral får ikke næring av en stadig svakere valutakurs, og den vil ikke oppstå, eller i hvert fall dø ut raskt. Forutsetningen for å unngå en pris- lønnsspiral under fronfagsmodellen er altså at kronekursen ikke svekker seg mye når inflasjonen øker. Den forutsetningen er det pengepolitikken som må oppfylle.

Hvis Norges Bank hadde hevet renten vesentlig mindre enn den har gjort, kunne valutamarkedet ha begynt å tvile på bankens vilje til å få ned inflasjonen. Da ville kronen trolig blitt betydelig svakere.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.