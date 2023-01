Artikkelen fortsetter under annonsen

Også de svenske sosialdemokratene var etter hvert med på omleggingen. Man ville løse et prekært problem med altfor lave investeringer etter en årelating av privat kapital og entreprenørskap helt siden Olof Palme var statsminister. Nye svenske utflyttinger har vi knapt sett siden, bortsett fra enkelte med høye pensjoner.

I 2007 besluttet den svenske nasjonalforsamlingen, Riksdagen, å avvikle formuesskatten med umiddelbar virkning. Forslaget kom fra de fire borgerlige partiene, men fikk senere bred oppslutning. Dermed slapp 225.000 svensker å skatte av formuene, og de fikk altså selskap av innflydde millionærer og milliardærer.