Artikkelen fortsetter under annonsen

Maria ankom Norge som flyktning fra Syria i november 2015. Hennes sak er et godt eksempel.

Maria ble i 2021 oppringt fra et norsk nummer. Mannen introduserte seg som rådgiver for finansiering av boligkjøp. Han snakket flytende norsk og arabisk og forklarte at slike prosjekter er utfordrende og krever god forståelse av det norske banksystemet.

Petter Dines Olsen Mer...

Maria hadde forlatt en voldelig mann, var aleneforsørger for tre barn, og ønsket fast bopel for familien. Hun godkjente via BankID at rådgiveren kunne undersøke hennes finansieringsmuligheter.

Fra Tyrkia fikk «rådgiveren» på denne måten tilgang til Marias BankID. Han opprettet en transittkonto i en annen norsk bank i hennes navn. Da svindleren fikk innvilget lån i Marias navn, gikk store summer fra fire forbruksbanker inn på kontoen, uten Marias kjennskap: 169.500, 100.000, 50.890 og 20.000 kroner.

Samlet stiftet svindleren lån på 340.390 kroner i Marias navn. Som aleneforsørger mottok hun månedlige ytelser fra Nav. Alle avtalene ble signert fra Tyrkia, ved hjelp av falsk epostadresse, arbeidsavtale, lønnsslipp og skattemelding.

Etter at Maria mottok betalingsoppfordringer, politianmeldte hun forholdet. Saken ble raskt henlagt. Henleggelsesgrunnen var at politiet ikke hadde tilstrekkelige opplysninger til å identifisere gjerningspersonen(e).

Artikkelen fortsetter under annonsen

Jeg er ingen etterforsker, men det var omstendigheter som kunne undersøkes for å forsøke å identifisere gjerningspersonene.

Svindelen skjedde ved at Maria ble oppringt fra et norsk mobilnummer. Et raskt nummersøk viste et norsk navn. Hadde mannen tilknytning til saken, eller hadde nummeret blitt misbrukt ved «spoofing»?

Et beløp på 100.000 kroner var overført til en annen person, deretter til en kryptoplattform. Hva var mannens tilknytning til saken?

Falske lønnsslipper viste at Maria som lastebilsjåfør tjente 40.000 kroner i måneden. Var firmaet misbrukt i svindelen?

For ordens skyld: Maria har ikke førerkort.

Kunne politiet kontaktet lastebilfirmaet, bedt om en standardisert og anonymisert arbeidsavtale og lønnsslipp for å sammenligne den falske og «reelle» arbeidsavtalen/lønnsslippen, og deretter undersøkt om navnene i saken hadde tilknytning til firmaet?

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kunne IP-adressene låneavtalene var signert fra undersøkes og kobles til en fysisk adresse, som igjen kunne knyttes til navn i saken?

Hvis spørsmålene besvares bekreftende, kunne politiet med få ressurser forsøkt å klarlegge saken.

Politiet har i en lignende sak siktet en person som systematisk utsetter flyktninger for lignende svindel. I saken knyttes Marias navn til en falsk e-postadressene svindleren har brukt i andre saker. Slikt tjener et kriminelt nettverk grovt på.

Etterforskningspunktene ble påpekt i en klage på henleggelsen. Hverken politiet eller statsadvokaten mente det kunne gjøres mer. Dette er lite overensstemmende med at politiet i temarapport om cyberkriminalitet 2023 uttrykker behov for informasjon om slik kriminalitet gjennom anmeldelser. Det hjelper heller ikke at Økokrim har opprettet en nasjonal bedragerienhet som skal identifisere bedragerilovbrudd, som regjeringen ikke får bestemt hvor skal plasseres.

31. januar i fjor mottok forbruksbankene i saken en epost om at Maria var utsatt for svindel og ID-tyveri, og at saken var anmeldt og under etterforskning. Jeg ba om at saken ble stilt i bero og stilte spørsmål om låneopptakene.

Med unntak av 20.000 kroner er Marias gjeld nå slettet. 17 purringer og nesten to år senere venter vi fortsatt på svar fra banken med det gjenstående kravet. De andre bankene er ikke raskere. Til banken som kjenner igjen kravet: Dette er den 18. purringen.

Vi er sårbare for svindel og ID-tyveri. Marias sak gjelder svindlere som systematisk utnytter flyktninger. Svindel skjer også i alle andre samfunnslag, med tilpassede metoder. Med falsk informasjon får svindlerne enkelt risikofylte lån fra forbruksbankene.

Risikoen er minimal, for politiet henlegger saken.

Bankene tar ikke ansvar for å undersøke informasjon fra nye «kunder» på en etterrettelig måte. Til det er standardiserte utlån en for fristende profittmaskin. Hvis lånet går til feil person, får svindelofferet først informasjon når bankene tvangsinndriver lånet.

Svindelofre uten forsikringsordninger står som regel alene igjen. Maria er unntaket.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.