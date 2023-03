Artikkelen fortsetter under annonsen

Lørdag og søndag hadde Senterpartiet og SV landsmøter.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum kritiserte John Fredriksen som han mente bør betale mer skatt fordi han belegger norske ressurser. John Fredriksen flyttet fra Norge i 1978, og har siden bodd ute. Han er en fremragende forretningsmann som har skapt store verdier, også i Norge.

Det er unfair og upassende å henge ut en person på denne måten – spesielt når vedkommende ikke er til stede. Finansministeren burde te seg bedre.

Den nye lederen i SV, Kjersti Bergstø, sa eksplisitt til landsmøtet at Kjell Inge Røkke kunne bare ryke og reise. Han har flyttet til Sveits.

Kjell Inge Røkke er sannsynligvis en av de mest begavede næringslivsledere i Norge de siste tiårene.

På SV landsmøtet ble Kjersti Bergstø fysisk omfavnet av Theo Koritzinsky (82), som i sin tid var en fremtredende radikaler. Bivåner var Stein Ørnhøi som er noe eldre.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Karl Marx er viktig forbilde for Bergstø, Koritzinsky og Ørnhøi. Hadde Marx levd i dag og fikk gjennomslag for sine ideer, ville vel slike som meg blitt skutt. Kjersti Bergstø burde skamme seg.

Det kan bemerkes at jeg i mange år har vært en av de største personlige skattytere her til lands. En venn av meg har rett når han sier jeg ikke burde bo i Norge.

Jeg ville ha flyttet hvis jeg var yngre.

Hovedgrunnen til slik flytting er at vi har politikere som Vedum og Bergstø.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.