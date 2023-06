Artikkelen fortsetter under annonsen

Risiko- og trusselbildet er mer alvorlig i dag enn på mange år. Klimaendringene, befolkningsutviklingen, den teknologiske revolusjonen og det sikkerhetspolitiske alvoret i vår tid krever at vi som samfunn prioriterer sikkerhet og beredskap.

Grunnleggende sett handler beredskap om tillit. Tillit mellom folk og tillit mellom folk og myndighetene. At vi vil hverandre vel selv om vi er uenige om mye, og at myndighetene tar vår trygghet og sikkerhet på alvor.

Totalberedskapskommisjonen ser at tilliten i samfunnet er under press. Dette kan bidra til polarisering og gi næring til desinformasjon og psykologisk krigføring. Sikkerhetsmyndighetene advarer blant annet mot såkalte påvirkningsoperasjoner, altså fordekte metoder for å påvirke meninger og holdninger.

Som samfunn må vi beskytte oss som et fellesskap og i fellesskap. Vi må styrke tilliten i samfunnet, slik at vi i fellesskap blir mer motstandsdyktige, blant annet mot påvirkningsoperasjoner.

Den norske modellen for samarbeid i arbeidslivet kan tjene som eksempel på hvordan tillit bidrar til et godt samfunn. Staten har en rolle i modellen. Bedriftseierne har en rolle og fagforeningene har en rolle. Hver for seg representerer de ulike interesser, men overordnet er det enighet: Et ansvarlig arbeidsliv og et bærekraftig og lønnsomt næringsliv. Gode arbeidsvilkår og lønn til å leve av.

Modellen er bygget på tillit, slik også arbeidet med beredskap må bygge på tillit. Myndigheter og bedrifter, eiere og ansatte, organisasjonene og frivilligheten – vi må samle oss bak en modell for samfunnssikkerhet og beredskap hvor alle bidrar med sitt. Vi må samle oss om tiltak som gjør oss mer motstandsdyktige mot alle former for fare og så lenge situasjonen varer. Dette er kjernen i Totalberedskapskommisjonens rapport.

Derfor er LO og NHO omforente om viktigheten av sterkere integrasjon av næringslivet i Beredskaps-Norge. Integrasjon bygger tillit, og vil styrke beredskapen. Næringslivet må derfor være representert i beredskapsråd på lokalt, regionalt og sentralt nivå. Dette vil bidra til at kunnskapen, kompetansen og ressursene som finnes i næringslivet, utnyttes i beredskapsarbeidet.

Til grunn ligger to forhold. For det første utgjør næringslivet – i form av eiere, ledere, ansatte, tillitsvalgte, kunder og organisasjonene – en enorm beredskapskapasitet i seg selv og for seg selv. Vi har for eksempel strenge krav til helse, miljø og sikkerhet i det norske arbeidslivet, blant annet drevet frem gjennom trepartssamarbeidet, som gjør at industrivernet og egenberedskapen er god.

For det andre utgjør næringslivet en enorm beredskapsreserve for myndighetene når samfunnet utsettes for kriser. Kapasitetene for krisehåndtering i næringslivet må i større grad anerkjennes og utnyttes, slik at bedriftene med ledere, ansatte og utstyr er testet og øvd for formålet og tilgjengelige når situasjonen krever det.

Vi vet at bedriftseiere og ansatte stiller opp når det er behov. Dette så vi ikke minst under pandemien. Vi vil fremover møte nye kriser som vil kreve mye av oss. Ekstremvær, forsyningssvikt, nye pandemier, påvirkningsaksjoner, væpnet konflikt – ingenting kan lenger utelukkes. Vi må kunne forberede oss på det verste.

Sikkerhets- og beredskapshensyn må derfor tillegges større vekt i samfunnsplanleggingen. Her er staten, fylkeskommunene og kommunene viktige. Ikke minst er statsforvalteren viktig, som «navet» i regionalt beredskapsarbeid. Totalberedskapskommisjonen foreslår derfor styrking av statsforvalterens beredskapsrolle og styrking av det tverrsektorielle samarbeidet i offentlig sektor.

I Norge har vi dessuten en innovativ og sterk forsvars- og beredskapsindustri som må være integrert i det nasjonale beredskapsarbeidet. I en tid hvor internasjonal handel endres, må vi også erkjenne at vi har behov for nasjonal kapasitet på kritiske områder. Offentlig-privat samarbeid tuftet på tillit og likeverdighet, og med respekt for hverandres ulike roller og egenskaper, er en nøkkel for styrket motstandsdyktighet og utholdenhet i kriser.

Hvis vi som fellesskap ikke erkjenner alvoret i situasjonen slik den er i dag, når det er krig i Europa og cyberangrep og sammensatte trusler er høyt på dagsordenen, vil vårt tillitssamfunn svekkes. Da blir vi mindre motstandsdyktige.

Vi må derfor prioritere sikkerhet og beredskap, og tiden for å prioritere sikkerhet og beredskap er nå. LO og NHO støtter opp om dette budskapet, som en samlet Totalberedskapskommisjon står bak.