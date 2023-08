Artikkelen fortsetter under annonsen

Henning Lauridsen og Erik Lundesgaard i Eiendom Norge hadde et lengre innlegg i DN 11. august om leiemarkedet for boliger i Norge, og den siste tidens økte leiepriser. I innlegget hevder de at «En allianse fra NHO, via Civita og Venstre til ventresideaksjonen «Reduser husleia» har angrepet utleie som virksomhet og skapt bilde av sekundærboligutleie som noe mindreverdig og boligprisdrivende som må skattes hardere.»

Dette er med respekt å melde tøv. Vi trenger et leiemarked, og derfor også personer og bedrifter som investerer i boliger for utleie. Ingen i Civita mener at det er en mindreverdig form for virksomhet.

Flere i Civita, inklusive meg selv, har lenge ment at den skattemessige behandlingen av egen bolig er for gunstig. Skatt på inntekt kunne med fordel vært redusert mot å stramme inn på de svært gunstige skattereglene for egen bolig. Norske husholdningers sparekapital domineres av egen bolig og fritidseiendommer. Tilsvarende finner en ikke i noe annet land.

Som Lauridsen og Lundesgaard skriver i sitt innlegg, er utleiemarkedet i Norge lite profesjonelt. Det er få store profesjonelle aktører. Skattesystemets innretning er trolig en viktig årsak til dette. Utleiere, profesjonelle og uprofesjonelle, skattlegges langt hardere enn eiere av egen bolig. Da blir det vanskelig å være konkurransedyktig.

Boligeiendommer for utleie, enten det er fra aksjeselskaper eller private, skattlegges til og med hardere enn næringseiendommer.

Flere av oss i Civita går inn for å avvikle formuesskatten, særlig på arbeidende kapital, noe som ville vært positivt for bedrifter som driver utleie av boliger.

Utviklingen i boligmarkedet nå er ganske uvanlig. Annenhåndsmarkedet for boliger holder seg godt oppe, tross renteøkningene, mens nybyggingen stuper. Normalt kommer svikten først i annenhåndsmarkedet og deretter i nybyggingen.

Hvorfor det er omvendt nå, kan ha sammenheng med de mange ukrainske flyktningene som nå skal bosettes. Få synes å finne det lønnsomt å utvikle boligprosjekter for utleie til denne gruppen. Presset kommer da på annenhåndsmarkedet.

Skatteskjerpelsen de siste årene har i tillegg redusert tilbudet av boliger til utleie. Da stiger leieprisene.

Dette er en svært uheldig utvikling.