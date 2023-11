Artikkelen fortsetter under annonsen

I et innlegg i Dagens Næringsliv 30. oktober, argumenterer Frithjof Lund og Christer Tryggestad for at kjernekraft er en avsporing av energidebatten, da de mener den ikke kan bidra på flere tiår. Samtidig som de anerkjenner at «kjernekraft potensielt er en god, langsiktig løsning», favoriserer de en kortsiktig tilnærming.