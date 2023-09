Artikkelen fortsetter under annonsen

I en kommentar i D2 deler Maja Hattvang sine erfaringer fra utleie av leilighet på Airbnb («Lærdom etter en sommer med Airbnb? Det finnes ingenting som heter gratis penger», D2 25. august).

I sin iver godkjenner hun gjester uten å vite noe som helst om dem, legger opp til at hun selv skal vaske sengetøyet etter gjestene, har ikke planlagt ordentlig i forkant hvor hun skal bo når gjestene bor hos henne, og synes det er slitsomt at hun må vaske og klargjøre i stedet for å gå på Øyafestival.

Ikke minst synes hun det er dyrt å bytte ut en komfyr som slutter å virke.

Det minner litt om da min 15 år gamle datter ville ha sommerjobb for å tjene penger, og deretter ble overrasket over at hun ikke skulle ha fri hele sommeren.

For det finnes selvfølgelig ikke noe som heter gratis penger. Det burde ikke overraske noen. Det er fristende å benytte anledningen til å sitere min tidligere økonomiprofessor på siviløkonomstudiet: «Hvis noe virker for godt til å være sant, så er det stort sett akkurat det det er».

Likevel. For folk som kunne tenke seg å tjene titusener på å leie ut hus eller hytte, finnes det en helt unik mulighet gjennom Airbnb. Hvis du skal leie ut ditt eget hjem, må du selvfølgelig huske å planlegge å bo et annet sted når gjestene er hos deg. Du må selvfølgelig vaske huset først – eller få en vaskehjelp til å gjøre det – og du må selvfølgelig sørge for at komfyren virker.

Du må selvfølgelig også tåle å rydde bort tomme yoghurtbegre fra benken, og ta av skittent sengetøy, hvis du har lagt opp til at du selv skal vaske ut.

Men det kan jo hende det kan være verdt det likevel? 15-20.000 for en uke?

Det er ikke gratis penger, men det er jo penger.

