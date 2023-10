Artikkelen fortsetter under annonsen

I juli varslet vi i Utleiemegleren at Norge sto foran en krise i leiemarkedet (DN 12. juli). Det fikk vi. Under studiestarten i august sto mer enn 12.000 studenter i boligkø. Studentforeninger børstet støv av gamle madrasser i fellesområdene for dem som ikke fant seg bolig i tide.

Utleiemarkedet er mer presset enn noen gang tidligere, og leieprisene skyter i været. Dette er ikke bærekraftig.

Stian Carlsen

I tillegg til strengere krav til nybygg i pressområder, forbud mot bygging av små leiligheter, lang saksbehandlingstid på nybygg og skyhøye renter, er formuesskatten på sekundærboliger bakenforliggende årsaker til den leieprisøkningen vi har sett det siste året.

Skal vi klare å bedre dette i tide til neste års studiestart, er det kun formuesskatten på sekundærboliger politikerne kan gjøre noe med. Snart er det budsjetthøring i Stortinget og vi venter svært spent på resultatene.

En utregning Utleiemegleren har gjennomført, viser at skatteendringene som inntraff fra 2020, fører til hele 65 prosent økning i formuesskatten på en gjeldfri toromsleilighet innkjøpt i 2019.

Dette betyr også at dagens leiepris, i tillegg til den voldsomme leieprisøkningen vi har hatt, skulle økt ytterligere ti prosent for å gi utleier samme avkastning som i 2019.

Mange investorer som har bidratt til å holde leienivåene i Norge lave, velger å selge utleieboligen sin. Det skyldes at det fortsatt gis 85 prosent verdsettelsesrabatt for investorer som har penger i fond og enkeltaksjer i motsetning til de som har investert i sekundærbolig. Med dagens rentenivå får man kortsiktig høyere avkastning ved å ha formuen stående i bank.

Dette vil føre til ytterligere økning i leieprisene. De som velger å beholde utleieboligen sin, vil bli enda rikere på grunn av leieprisøkningen og en fremtidig verdistigning grunnet rekordlav boligbygging. Forskjellene vil øke, og det er de svakeste leietagerne som betaler prisen.

På sikt er det viktigste tiltaket å bygge flere boliger, og legge til rette for et fortsatt fleksibelt leiemarked. Men gjennomsnittlig reguleringstid for en byggesak i Oslo er på nesten seks år, og det er krefter som jobber for dårligere vilkår for utleiere i ny husleielov. Det betyr at dette vil ta tid. Veldig lang tid.

Dessuten krever dagens leilighetsnorm at leiligheter skal minimum være på 35 kvadratmeter og minst 40 prosent av leilighetene i et prosjekt må minst være 80 kvadratmeter. Dette gagner hverken utleiemarkedet eller førstegangskjøpere. Det er bra at Høyre har lovet å endre på dette, men problemet ligger godt forplantet i byggeprosjektene og eventuelle endringer vil tidligst være synlig når vi nærmer oss 2030.

På kort sikt vil en endring i formuesskatten på sekundærboliger være det absolutt beste virkemiddelet. Det vil bidra til at flere småinvestorer fortsatt vil se positivt på en investering i utleiemarkedet, og det er avgjørende for at vi skal ha nok utleieboliger for å møte den store og fortsatt økende etterspørselen fra leietagerne.

Statsbudsjettforslaget, som ble lagt frem 6. oktober, tar ikke høyde for noen endring i formuesskatten. Det mener vi er helt på jordet. Derfor har vi en tydelig oppfordring til politikerne på høringen medio oktober, formuesskatten på sekundærboliger må tilbake til gamle nivåer eller lavere.

Det vil øke etterspørselen i boligmarkedet, gi flere utleieenheter og lavere leiepriser. Da unngår vi at enda flere gymsaler blir «studentbolig» til høsten.

