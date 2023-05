Artikkelen fortsetter under annonsen

På få år har venturebransjen i Norge hatt en rivende utvikling. I fjor ble det, tross krig og global børskollaps, hentet 15 milliarder kroner til lovende, norske oppstartsselskaper, en økning på 150 prosent siden 2020.

Oppstartsselskapene er typisk kompetansebaserte selskaper som står overfor lange og kapitalkrevende utviklingsløp.

Ann-Tove Kongsnes

Kapitalstrømmen har gitt en rekke norske gründere mulighet til å bygge innovative selskaper som kan skape jobber og bærekraftig vekst på sikt. Noen av dem har til og med klart å få den gjeve statusen som enhjørning – en privateid oppstartsbedrift verdsatt til minst én milliard dollar.

Samtidig har Norge greid å bygge opp nye og sterke fondsmiljøer som kan finansiere disse selskapene. Idekapital, Snö og Hadean er blant de nye og spennende forvalterne her til lands.

Kombinasjonen av gode forretningsideer og tilgjengelig kapital gjør at mange av selskapene vokser hurtig. De går fra å være start-ups til å bli scale-ups. For å fortsette veksten, trenger de investorer med dypere lommer. Men det er ikke uproblematisk, som vi skal se.

I Norden ble verdien av såkalte scale-ups – selskaper i ekspansjonsfasen – femdoblet fra 2017 til utgangen av tredje kvartal i fjor. I Norge anslår analyseselskapet Dealroom at scale-ups nå står for cirka 75 prosent av de samlede selskapsverdiene innenfor dette økosystemet.

Mer kan være i vente: Dealroom har identifisert ni selskaper i Norge med potensial til å bli en enhjørning i nær fremtid, deriblant to av «våre» selskaper: Xeneta, som vi eide direkte, og Portalone, hvor vi er medeier gjennom ulike fond. I Finland fant Dealroom kun fem slike bedrifter med enhjørningpotensial.

Statistikken viser at norske bedrifter er dyktige i denne viktige fasen, men mangler hjemlige investorer som kan fyre opp under rakettveksten.

I de tidligste fasene av bedriftens liv står lokale norske investorer for 37 prosent av kapitaltilførselen. Men i de såkalt modne venturefasene – når bedriften virkelig skyter fart og trenger fra 150 millioner kroner til 2,5 milliarder kroner i kapitalrundene – faller den lokale kapitalandelen til 13 prosent.

Dette står i skarp kontrast til våre naboland. Danskene og svenskene har en lokal investeringsandel som er to-tre ganger høyere enn vår, ifølge Dealroom-statistikken.

Betyr det at vi selger uslepne diamanter til internasjonale investorer?

Det er for tidlig å si. Men det er et faktum at den såkalte scale-up-fasen utgjør en voksende del av venturebransjen. Samtidig finnes det lite slik kapital til å finansiere slike selskaper i Norge. Vi er avhengig av kapitalbroer til utlandet for å skalere mange av våre selskaper.

Investinor Statlige Investinor ble etablert i 2009 for å dekke et gap i kapitalmarkedet.

Staten skulle dele risikoen med private investorer i de tidligste fasene, på kommersielle vilkår.

Etter 14 år er Investinor blitt landets største ventureinvestor med 79 selskaper, 29 fond og vel syv milliarder kroner under forvaltning.

Derfor jobber vi i Investinor aktivt med internasjonale investorer for bygge nettverk og åpne dører for lovende norske teknologiselskaper. Vi er en brobygger mot privat kapital, og våre tall viser at for hver krone Investinor investerer, tilføres bedriftene nesten fem kroner. Resten kommer fra private investorer. Men vårt mandat og størrelse tilsier at vi ikke kan operere i særlig grad i den modne venturefasen som diskuteres her.

Det betyr at det mangler både privat og statlig kapital her til lands når fremragende norske bedrifter skal ta fatt på siste etappe som vekstbedrift.

Ved inngangen til 2023 hadde Investinor cirka en halv milliard kroner tilgjengelig for nyinvesteringer. Det skal dekke alle faser og alle sektorer i vårt investeringsunivers, fra Phd-studenten i Tromsø, via sagbruket i Innlandet, til farmasiselskapet i Forskningsparken.

Samtidig etablerer EU et nytt, europeisk venturefond på om lag 3,7 milliarder euro – nærmere 40 milliarder kroner. Og det er bare ett eksempel på et offentlig/privat fond som er bygget opp i utlandet de siste årene.

Før pleide man å spøke med at norske investorer bidrar med samme beløp som utlendinger i kapitalrundene – bare at de investerer i euro, dollar og pund, mens vi holder oss til kroner. Men munnhellet har dessverre gått ut på dato. Til det er avstanden rett og slett blitt for stor.