Ved å utelate muligheten for kvotekjøp, foreslår Klimautvalget derimot å endre klimaloven ved at alle utslippskutt skal tas i Norge. Det vil utvilsomt bli mye dyrere, skriver artikkelforfatteren. Her Equinors lng-anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest.

Foto: Gunnar Blöndal