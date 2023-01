Artikkelen fortsetter under annonsen

Å hevde at den er sentralisert krever presisering: Europakommisjonens forslag til nye rettsakter i den såkalte «Klar for 55»-pakken, skal sørge for at EU-landene når målene i FNs «parisavtale»: 55 prosents klimakutt innen 2030 og godt over 100 prosent, inklusive karbonfjerning, innen 2050.

Pakken ble lagt frem 14. juli 2021 og er i skrivende stund inne i siste forhandlingsrunde.

EUs medlemsland har allerede drøftet forslagene jevnlig i EUs ministerråds arbeidsgrupper (Coreper, medlemslandenes ambassadører), foruten på minister- og statsledernivå, ofte på ukentlig basis. Likedan blant EU-landenes folkevalgte, i Europaparlamentet, hvor samtlige partigrupper har drøftet og foreslått endringsforslag. Denne omfattende innspills- og forhandlingsprosessen utgjør EU-landenes, og Norges, fjerde forvaltningsnivå.

Et viktig element av «sentralisering» som Heidi og Ane Sydnes Egeland heller kunne trekke frem, er at EU-landene har delt suverenitet og overgitt myndighet til EUs institusjoner med å forvalte klimapolitikken. Det betyr at lovgivning blir håndhevet på overnasjonalt nivå – og åpner for økonomiske sanksjoner for land som ikke lever opp til etablerte mål.

Denne form for sentralisering gjør EU til verdens viktigste og mest betydningsfulle arena for å bekjempe klimakrisen.

I et norsk perspektiv har forfatterne et poeng, siden EUs initiativ sjelden kommer på vår hjemlige politiske agenda. Årsaken er at vår regjering og embetsverk ikke deltar i de kontinuerlige forhandlingene i rådet, og at det ikke finnes én eneste norsk politiker til stede under de folkevalgtes forhandlinger. I stedet blir kommisjonens forslag gjemt bort i usynlige prosesser i departementenes underliggende etater – godt beskrevet av forfatternes kollega, jusprofessor Finn Arnesen, i Nav-kommisjonens rapport med den forbilledlige tittelen «Blindsonen».

Artikkelen fortsetter under annonsen

Siden juli 1991 har Norges klimagassutslipp gått ned 3,9 prosent. Innen 2030 skal vi ifølge Stortingets vedtak kutte resterende 55 prosent. Det tyder på at vi kan trenge EUs lederskap og fremgangsmåte.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.