I et innlegg i DN 11. august hevdet Henning Lauridsen og Erik Lundesgaard i Eiendom Norge at blant annet Civita «har angrepet utleie (av boliger, min tilføyelse) som virksomhet og skapt bilde av sekundærboligutleie som noe mindreverdig og boligprisdrivende som må skattes hardere.» Etter at jeg 14. august tilbakeviste påstanden, svarer Lauridsen og Lundesgaard 19. august med at Civita har bidratt til å fremsnakke mer skatt på boliger.

Som jeg skrev, er det riktig at flere i Civita mener skattesystemet bør vris på. Blant annet bør skatten på egen bolig kunne økes noe mot at andre skatter, som skatt på inntekt, reduseres. Det er imidlertid et annet tema. Jeg regner da med at vi kan være enige om at ingen i Civita har angrepet boligutleie som virksomhet og ment det er noe mindreverdig. Vi trenger et effektivt leiemarked for boliger.