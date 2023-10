Artikkelen fortsetter under annonsen

Sophia Rønaas hadde jobbet for John Fredriksen og hans nøkkelselskap Frontline Management i over 20 år og fått svært gode skussmål. I juni 2020 fikk regnskapsmedarbeideren vite at e-postkassen hennes var åpnet og gjennomgått uten forvarsel. Selskapet mistenkte først at hun hadde vært delaktig i et underslag, noe som viste seg grunnløst.

Likevel fikk hun sparken på dagen kort tid etter, på grunnlag av e-poster mellom henne og en tidligere kollega.