– Etter en samlet vurdering er saken henlagt etter bevisets stilling. For å kunne ta ut tiltale må påtalemyndigheten være overbevist om at straffskyld kan bevises i retten utover enhver rimelig tvil. Det er det samme beviskravet som gjelder for påtalemyndigheten som for domstolene, sier førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik i Økokrim.

I forbindelse med den omfattende etterforskningen har Økokrim fått bistand fra politi og påtalemyndighet i flere jurisdiksjoner. I kombinasjon med effektene av koronapandemien, tok utenlandsetterforskningen lengre tid enn ventet. Økokrim har mottatt sentral dokumentasjon i saken så sent som i våres, opplyser enheten i en pressemelding.

Etterforskningen ble innledet mot slutten av 2018 etter anmeldelse fra Tono SA, artistorganisasjonen Gramart, Fono og forbundet for kunst og kultur, Creo. Mistanken gjaldt manipulering av strømmetall.

– Vi har jobbet med denne saken siden 2018 og vi er i dag tilfreds på vegne av klienten om at saken endelig henlegges, sier Tidals advokat Fredrik Berg i Fend Advokatfirma.

DN-avsløring i 2018

DN avslørte i dokumentaren «Strømmekuppet» at Beyoncé og Kanye Wests lyttertall på Tidal er manipulert med flere hundre millioner falske avspillinger. Tidal, som har kontorer i Oslo, har hele veien benektet manipulasjon.

DN vant Skup-prisen for avsløringen i 2019.

I 2020 skrev DN at Tidal i rettsdokumenter erkjente at selskapet endret strømmetall etter lanseringen av Kanye West-albumet «Life of Pablo», grunnet store tekniske problemer. Det var første gang Tidal erkjente at strømmetallene for Kanye West-albumet ble endret i etterkant.

– Tidal benekter uttrykkelig å ha «manipulert» strømmetallene for en artist eller sang på noen måte, eller å ha «endret royaltyutbetalinger» til rettighetshavere, skrev Tidals amerikanske advokat til DN i forbindelse med DNs dokumentar i mai 2018, der talltriksingen først ble kjent.