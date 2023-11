Artikkelen fortsetter under annonsen

Rett før helgen falt dommen mot en 51-åringen som i september i fjor og januar i år bespiste seg selv og sine kumpaner på fem restauranter i Oslo.

29. september: Restaurant À L'aise på Majorstuen, 32.000,- kroner.

17. januar: Restauranthuset Lofoten på Aker Brygge, 7460,- kroner.

18. januar: Brasserie France i Øvre Slottsgate, 22.860,- kroner.

21. januar: Feinschmecker på Frogner, 25.997,- kroner.

26. januar: Le Benjamin Bar & Bistro på Grünerløkka, 10.848,- kroner.

De fem lystige lagene med 51-åringen i spissen mesket seg blant annet med dyre viner, drinker og mange retter. Det viser kvitteringer DN har fått innsyn i.

På Brasserie France unte de seg blant annet en magnumflaske med Domaine Michel Gounouxs Pommard 1er Cru Rugiens-Bas fra årgang 2010, en rødvin fra Burgund til 8200 kroner. Her valgte fem av 51-åringens gjester husets treretters til 775 kroner, mens to gikk for dagens forrett til 195 kroner og dagens rett til 375 kroner. I tillegg kom blant annet to flasker hvitvin av typen Meursault Limozin 2020 fra Fabien Coche til 2100 kroner flasken, samt til sammen 12 drinker.

På Feinschmecker fortsatte festen for fullt tre dager senere for åtte mann. Regningen viser at de startet med gin tonic og longdrink, og slurpet i seg både det italienske brennevinet Fernet Branca og likøren Sambuca for fordøyelsen før kvelden ble avsluttet. Alle åtte valgte Kokkens meny til 1095 kroner, med et par flasker champagne fra Ruinart til 2775 kroner per flaske og et par flasker hvitvin fra Burgund, J. M. Boillot Puligny-Montrachet 1er Cru La Garenne, til 3295 kroner flasken.

En flaske champagne av typen Terroirs Blanc de Blancs Agrapart ble fortært på restauranten Le Benjamin. (Foto: Aleksander Nordahl) Mer...

På Le Benjamin gikk det litt roligere for seg da fire valgte entrecôte til 420 kroner, mens to gikk for dagens fisk til 365 kroner. I tillegg kom østers til alle mann. Vinvalget var også mer moderat, den dyreste en hvitvin på chardonnay, Meursault 1er Cru Les Genevrières 2018 fra Rémi Jobard, til 2995 kroner, pluss et par rimeligere røde og hvite viner, noen drinker og Irish Coffee. De avsluttet med én krokanis og to stykker sjokoladekake. Én av gjestene tok dagen etter kontakt med restauranten med følgende epost: «Jeg var invitert på middag hos dere i går av en svindler som prøvde å lure meg for penger. Fant nå ut også at han er kjent for dette. Jeg hadde ingen ting med dette å gjøre å har vært stamgjest hos dere i mange år». Gjesten navnga også den bedrageridømte mannen.

De lystige lagene var nokså gjerrige på tips, selv om de ikke hadde planer om å betale selv. På Brasserie France ga de for eksempel 1140 kroner i tips, altså under fem prosent av totalbeløpet. De la seg på samme nivå på Feinschmecker, mens de på À L'aise flesket til med 2080 kroner i tips på en regning på knappe 30.000 kroner.

På À L'aise flesket svindlerne til med 2080 kroner i tips på en regning på knappe 30.000 kroner. (Foto: David B. Torch) Mer...

Svindel med doer og snøfreser

Bedrageren ble i tillegg dømt for åtte tilfeller av Finn-svindel av privatpersoner. Ved syv tilfeller solgte han et forbrenningstoalett, og ved ett tilfelle en snøfreser, for mellom 20.000 og 30.000 kroner. Dette var varer han aldri hadde.

Endelig ble han dømt for ett tilfelle av identitetstyveri, der han utga seg å være en 50 år gammel milliardær bosatt i Oslo.

For alt dette, altså bedrageriene, dokumentfalsk og identitetstyveriet, ble han dømt til seks måneders ubetinget fengsel. I skjerpende retning kom at svindlene startet bare halvannen uke etter at han fikk en dom på ett år betinget fengsel for lignende bedragerier på da knapt 400.000 kroner. Ti måneder av den gamle dommen ble gjort ubetinget, og 51-åringen fikk nå en dom på til sammen ett år og fire måneder ubetinget fengsel. Han må også erstatte de fornærmede restaurantene og privatpersonene.

Han fikk noe fradrag siden det dreier seg om en tilståelsesdom. Men tilståelsen kom først etter at tiltale ble tatt ut og bidro, ifølge dommen, ikke i vesentlig grad til oppklaring av saken. Men Oslo tingrett legger til grunn at tilståelsen ga en viss prosessøkonomisk besparelse.

Avslørt av «vodkashot»

Fremgangsmåten til 51-åringen var forbløffende enkel. Han opprettet en epostadresse som endte med @outlook.com, som til forveksling kunne se ut som den kom fra den 50-årige milliardæren og hans selskap. Fra denne eposten reserverte han bord og ba om at faktura skulle ettersendes.

På restaurantene signerte svindleren så falskt i milliardærens navn, og regningene ble sendt til selskapet der milliardæren jobbet. Her gikk alarmen raskt da det ble oppdaget en shot med Absolut Vodka og Irish Coffee på fakturaen, og regningene ble avvist. Restaurantbransjen i Oslo ble informert, og det begynte å gå ut advarsler om den omreisende svindleren og hans metoder.

Den fornærmede milliardæren ønsker, ifølge pr-rådgiver Geir Bjørlo i Corporate Communications, ikke å kommentere saken. Han ønsker heller ikke å navngis.

DN kjenner til at svindleren også hadde med seg folk og spiste og drakk på flere andre restauranter i Oslo, som ikke fant det bryet verdt å anmelde saken. På én restaurant der de 12. januar spiste og drakk for 28.000 kroner, inkludert 769 kroner i tips, ble saken raskt henlagt av politiet.

Renter på gjeld

Den nå dømte bedrageren sier til DN at han har slitt tungt økonomisk helt siden hans selskaper i it-bransjen gikk konkurs under finanskrisen i 2009. Mellom 2010 og 2017 gikk syv av hans selskaper konkurs.

– Restaurantbesøkene var renter på lån jeg tok opp i gråmarkedet. Jeg kunne ikke betale og var under et voldsomt press, sa 51-åringen til DN i forkant av rettssaken.

Han vil ikke si noe om hvem disse personene som han skylder penger til er av frykt for represalier.

I konkursberetningen til Oslo byfogdembete i 2017 fra bostyrer og advokat Per Omreng trekkes frem at 51-åringen «har stort privat forbruk», og at han «ikke tatt hensyn til sine kreditorer». Det ble også avdekket en rekke straffbare forhold under bobehandlingen, som at inntekter fra hans selskaper gikk direkte inn på hans private bankkonto uten bokføring, skattetrekk eller rapportering til skattemyndighetene. Han utstedte også falske fakturaer for å forlede bostyrer. Han brukte også sønnens navn i et av selskapene som ble slått konkurs. På toppen av dette mottok han også dagpenger fra Nav uten å rapportere inntekt.

Han ble da, altså i 2017, anmeldt for 21 fordringer på totalt 9,3 millioner kroner. Han opplyser i retten å ha en gjeld på ni–ti millioner kroner, og knapt en halv million kroner i brutto årsinntekt.

Han ble anmeldt for brudd på straffelovens bestemmelser om bedrageri, dokumentfalsk, regnskapsovertredelse, skattesvikt og trygdebedrageri. På grunn av meget lang liggetid slapp han unna med en mild og betinget dom. Men på grunn av den siste bølgen med bedragerier i fjor høst og i vinter er altså nå mesteparten av denne dommen gjort om til ubetinget.

– Jeg registrerer at dommen er i tråd med påtalemyndighetens syn og det er vi naturligvis godt fornøyd med, sier Terje Mørner, politiadvokat og aktor i saken.

Den dømte bedrageren står registrert med bosted på eksklusive Tjuvholmen i Oslo i en leid leilighet. I 2017 betalte han 21.000 kroner i månedsleie, og utleier begjærte utkastelse. Han står fortsatt registrert bosatt på samme adresse nå.

51-åringens advokat Tale Hagtvedt opplyser at klienten ikke vil kommentere dommen.