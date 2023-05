Artikkelen fortsetter under annonsen

Mens ansatte på Stortinget, Nav, politiet, i domstolene og flere av landets kommuner har fått beskjed om å slette videodelingsappen Tiktok, er justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) tilbake på Tiktok etter en nesten to måneder lang pause.

Denne måneden har statsråden publisert innlegg fra reinsdyrjakt, FN-toppmøte i New York og 17. mai feiring i den amerikanske storbyen. En videomontasje fra FN-møtet om naturkatastrofer er akkompagnert av sangen «Goosebumps» av Houston-rapperen Travis Scott – kanskje best kjent som Kylie Jenners ekskjæreste. Det er ikke kjent hvorfor landets justisminister valgte akkurat denne låten.

Men dette er ikke den eneste videoen fra New York-turen. Også 17. mai-feiringen fra en takterrasse i storbyen ble dokumentert. Statsråden iført en bunad vaier med det norske flagget, poserer for kameraet og smiler for fedrelandet.

Også en tur på vidda i forbindelse med årets reinsdyrjakt ble det videoinnhold av. Denne ble markert som «følsomt innhold» av Tiktok, noe Dagbladet tidligere har omtalt.

Har egen Tiktok-mobil

Selv om kinesiske Tiktok er det raskest voksende sosiale mediet i verden, er det ikke helt uten en pris for forbrukeren. Bytedance, som eier Tiktok, har de siste årene blitt anklaget for å dele brukerinformasjon til kinesiske myndigheter. Og nettopp derfor har justisministerens bruk av appen vært gjenstand for mye kritikk.



Justisminister Emilie Mehl sjekker mobiltelefonen en siste gang før hun går opp på talerstolen i stortingssalen for å besvare et spørsmål i spørretimen onsdag formiddag. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

I mars i år frarådet selv hennes eget departement ansatte om å ha Tiktok på tjenestetelefonene etter en vurdering fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Etter beskjedene fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet, har en rekke offentlige instanser bedt sine ansatte om å kvitte seg med appen på tjenestetelefonene.

Det gjelder for ansatte i politiet, Stortinget, domstolene og ansatte i noen av landets kommuner. Rundt samme tid sluttet også justisministeren å legge ut videoer på appen.

Nå har hun gjort comeback med tre videoer på kort tid. Til DN sier justisministeren at hun ikke bruker tjenestemobilen til sosiale medier.

«Som tidligere kommunisert bruker jeg appen på en telefon dedikert til sosiale medier, som jeg har gjort siden i fjor høst. Jeg bruker ulike plattformer for sosiale medier, og Tiktok er en av de største sosiale medier-appene i Norge for barn og unge. Da mener jeg det er fint at også seriøse aktører er til stede der innenfor de rådene som gjelder.»

– Bør tenke gjennom signaleffekten

– Det overrasker meg litt at hun har valgt å ta Tiktok i bruk igjen.

Det sier stortingsrepresentant og leder av justiskomiteen Per-Willy Amundsen (Frp) om justisministerens comeback på Tiktok. Han har kritisert hennes tilstedeværelse på den kontroversielle kinesiske appen tidligere. Nå legger han til grunn at statsråden ikke bryter noen retningslinjer ved å ha Tiktok på en egen sosiale medier-telefon.

– Formelt bryter hun ingen regler, men hun bør tenke gjennom signaleffekten. Som justisminister har hun et særskilt ansvar. I USA pågår det nå en debatt om totalforbud av appen – og det sier noe om alvorlighetsgraden, sier Amundsen.

Amundsen er selv bevisst på at produktene han bruker skal være minst mulig kinesiske.

– Har du en robotstøvsuger hjemme, for eksempel?

– Fordi de er laget i Kina? Hahaha, nei det har jeg ikke. Jeg ligger unna kinesiske produkter så langt jeg klarer. Selv har jeg ikke mobiltelefon fra Kina, men jeg vet at deler av Iphone er produsert i Kina.

Justiskomité-kollega Andreas Sjalg Unneland (SV) var blant kritikerne da justisministeren brukte Tiktok på tjenestemobilen. Han mener saken er løst så lenge Mehl bruker en annen telefon.

– Flott å se at justisministeren følger regelen som er innført om å ikke ha Tiktok på tjenestelefonen og gjør det på en dedikert telefon. Det er ikke verdens dummeste ting å prøve å nå unge folk på de sosiale mediene de bruker, sier han.