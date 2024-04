Politiadvokat Maja Salhus Røed og førstestatsadvokat Geir Kavlie fra Økokrim mener de kan bevise at advokatassistent Marianne Sjølie blant annet har brukt Adobe Pro for å skjule at ektemannen underslo mer enn 130 millioner kroner. Nå står hun tiltalt for grov hvitvasking av 65 millioner kroner.

Foto: Gunnar Lier