Det internasjonale energibyrået (IEA) kommer i en ny analyse med råd som nok en gang strider mot gass- og oljepolitikken til statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland.

«The Oil and Gas Industry in Net Zero Transitions» er et dypdykk ned i gass- og oljebransjens utfordringer i overgangen til netto null utslipp av klimagasser.