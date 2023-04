Anita Hoemsnes Følg meg Kommentator i Dagens Næringsliv

LO var rigget for konflikt Selv om NHO innfridde LOs krav om en ramme på over fem prosent, ble det konflikt. LOs velfylte streikekasse og misfornøyde medlemsmasse gjorde at det var mye som skulle til for å komme NHO i møte.

2 min Publisert: 16.04.23 — 18.50 Oppdatert: 11 timer siden