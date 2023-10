Artikkelen fortsetter under annonsen

Ser du færre lenker til nyhetsartikler på Facebook?

Svaret er ja, og ifølge Facebook-eier Meta syns du det er helt ok. Det syns kanskje også mediene som har akseptert Facebooks premiss om at du må gjemme lenken til artikkelen din - selve businessmodellen - for å lykkes.

Facebook har, nesten siden plattformen ble født, vært en kilde til trafikk for avisene, et ekstra sted å dele journalistikk.