Så mye koster det å raskt bygge ned oljenæringen

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, Nato-sjef Jens Stoltenberg og statsminister Jonas Gahr Støre besøkte Troll A-plattformen 17. mars 2023. Under besøket var de nede i det såkalte Skaftet, der de satte sine signaturer på et av gassrørene. Anders Opedal (til høyre) i Equinor var vert for besøket.

Foto: Ole Berg-Rusten/NTB