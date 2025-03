Styreleder i Kongsberggruppen Eivind Reiten og næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) etter et møte i Nærings- og fiskeridepartementet. Reiten har gitt klar beskjed om at han blåser en lang marsj i regjeringens nye retningslinjer for lønn og bonus i selskaper er staten er eier.

Foto: Petter Berntsen