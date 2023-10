Artikkelen fortsetter under annonsen

En ekspertgruppe, ledet av Mari Rege, la tirsdag frem en rapport der de foreslår flere tiltak for å forbedre barns levekår og livskvalitet, og motvirke at fattigdom går i arv. Ett av forslagene, som ekspertgruppen beskriver i en kronikk i Dagens Næringsliv 18. oktober, og som får støtte på lederplass i samme avis, er å gi barnetrygden et betydelig løft.

Tiltaket skal (delvis) finansieres gjennom å samtidig skattlegge barnetrygden. Ifølge ekspertgruppen vil slik skattlegging, i motsetning til behovsprøving, der barnetrygden avkortes direkte mot inntekt, ikke skape en fattigdomsfelle.

Katinka Holtsmark Mer...

Vi stiller imidlertid spørsmål ved om det er tatt tilstrekkelig hensyn til virkningene på incentivene til å ta arbeid for foreldre som står utenfor arbeidslivet – eller står i fare for å havne utenfor. For de samme typer problemer og fattigdomsfeller som oppstår når ordninger behovsprøves eller inntektsgraderes, vil også oppstå når overføringer, slik som barnetrygden, skattlegges.

Universelle ordninger som dagens barnetrygd skiller seg fra behovsprøvde ordninger ved at de i liten grad påvirker folks incentiver til å jobbe. Universelle ordninger har også, som utvalget fremhever, ofte bred støtte i befolkningen, og kan dermed bidra til å styrke oppslutning rundt velferdsstaten.

Ragnhild Schreiner Mer...

For behovsprøvde ordninger fases overføringen fra staten ut når folks inntekt øker. Derfor vil behovsprøvde ordninger i større grad kunne påvirke incentiver til å jobbe. Skattlegging av barnetrygd vil fungere nettopp på denne måten. Det vil vi vise ved et talleksempel.

Åsmund Sunde Valseth Mer...

Vi kan tenke oss en familie med tre barn, der den ene forelderen er yrkesaktiv mens den andre står utenfor arbeidslivet, og heller ikke mottar trygd eller andre ytelser. I tråd med utvalgets forslag legger vi til grunn en barnetrygd på 31.535 kroner per barn i året og antar at den deles likt mellom foreldrene. Hvis den som står utenfor arbeidslivet vurderer å ta en deltidsjobb som gir en årslønn på 100.000 kroner, ser regnestykket slik ut:

I utgangspunktet gir skattesystemet sterke incentiver til arbeid, gjennom personfradrag, nedre grense for trygdeavgiften og lav skattesats på de første kronene man tjener. Av de 100.000 kronene tar staten knapt 7000 kroner i skatt.

Men hen må i tillegg nå betale skatt på sin del av barnetrygden. Med tre barn er denne forelderens halvpart av barnetrygden drøyt 47.000 kroner i året. Det betyr at hen må betale 14.000 kroner i skatt på barnetrygden.

Samlet må forelderen betalere tre ganger så mye skatt som før, dersom han eller hun tar en slik deltidsjobb.

Incentivene til å gå inn i arbeidslivet blir altså betydelig svakere. På denne måten kan skattlegging av barnetrygden skape en fattigdomsfelle der noen foreldre i fattige familier skyves ut av, eller blir værende utenfor, arbeidslivet. Ettersom en flerbarnsfamilie gjerne mottar barnetrygd i over 20 år, kan virkningene være betydelige.

I tillegg til at utvalgets forslag kan svekke en del barnefamiliers tilknytning til arbeidslivet, er det verdt å reflektere over fordelingseffektene av utvalgets forslag. Utvalget foreslår altså å øke barnetrygden for de med lav inntekt. Men i stedet for å finansiere dette for eksempel gjennom en økning i skattlegging av høy inntekt generelt, eller gjennom reduksjon i andre offentlige utgifter, foreslår utvalget at kostnaden skal dekkes gjennom økt skatt på de 30 prosent av barnefamiliene med høyest inntekt. Dette bør begrunnes. Politikerne bør vurdere om de ønsker å dekke inn økt barnetrygd ved å omfordele fra andre barnefamilier snarere enn fra de med høy inntekt mer generelt. Et åpenbart alternativ vil for eksempel være å øke progressiviteten i skattesystemet generelt, heller enn kun for barnefamilier.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Slik utvalget understreker, er økt barnetrygd et viktig tiltak for å redusere barnefattigdom i Norge. Men hvis økningen finansieres gjennom å skattlegge barnetrygden, kan det skape en fattigdomsfelle der foreldrene til de barna vi ønsker å løfte ut av fattigdom, holdes utenfor arbeidslivet. En høy, men fortsatt universell, barnetrygd vil redusere barnefattigdom uten å lage slike fattigdomsfeller.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.