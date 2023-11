Artikkelen fortsetter under annonsen

Hva koster det egentlig å flytte noen arbeidsplasser, legge ned en fabrikk eller fjerne en hel næring?

Ikke stort, er det overraskende svaret, i hvert fall ikke på litt sikt.

Ola Kvaløy (Foto: dn) Mer...

Begrunnelsen ligger i det vanskelige begrepet «alternativkostnad». Alle ressurser har en alternativ anvendelse. I velfungerende markeder vil arbeidskraft og kapital alltid finne nye veier til lønnsomhet. Ettersom lønnsomheten på tvers av næringer – med få unntak – er ganske lik, blir kostnadene ved å flytte ressurser fra en næring til en annen ganske små. Ja, i perfekte markeder tilnærmet lik null.

Klaus Mohn (Foto: Tommy Ellingsen) Mer...

For menneskene det gjelder, kan de kortsiktige kostnadene likevel være betydelige. Det koster å skifte jobb, og det koster å flytte på seg, hvis man må det. Men i det lange løp er en endring i næringsstruktur tilnærmet kostnadsfri.

Det finnes noen få unntak. Olje- og gassnæringen er et av dem. Her er det ekstraordinær lønnsomhet, grunnrente – eller superprofitt, om man vil. En styrt nedbremsing av olje- og gassvirksomheten har dermed potensielt en kostnad. Men den er mindre enn man kanskje skulle tro.

På sikt vil en avvikling av olje- og gassnæringen heller ikke medføre tap av arbeidsplasser. Alternative anvendelser står nemlig i kø. Behovet for arbeidskraft i andre sektorer er stort. Den største og viktigste kostnaden vil være reduserte innskudd i Oljefondet (Statens Pensjonsfond Utland).

Klimautvalget 2050 – som kom med sin rapport 27. oktober – anbefaler ikke å legge ned norsk olje- og gassnæringen. Anbefalingen er å avstå fra letevirksomhet i områder som i dag ikke har utbygd infrastruktur.

Hva kan det koste?

For å anslå kostnaden trenger vi informasjon om hva slags olje- og gassressurser som ikke vil bli oppdaget og utvunnet, samt verdiene vi sier fra oss ved å la disse ressursene bli liggende i bakken. Oljedirektoratet anslår at områder som i dag ikke er åpnet for olje- og gassvirksomhet, rommer 1,5 til to milliarder kubikkmeter uoppdaget olje og gass.

En studie av ressursverdier i Lofoten/Vesterålen/Senja kom for fem år siden til at 1,2 milliarder kubikkmeter olje- og gass kunne innebære en nettoverdi for staten rundt 130 milliarder kroner målt i dagens pengeverdi. I mellomtiden har kostnadene økt og kravene til avkastning har steget, samtidig som gjennomsnittlig andel olje i uåpnede områder er lavere enn for Lofoten/Vesterålen/Senja.

Alle disse forholdene vil redusere den økonomiske verdien av leteaktivitet.

Slike anslag er selvsagt svært usikre, med viktig opp- og nedsiderisiko knyttet til priser, kostnader og avkastningskrav. Med rimelige forutsetninger er det likevel ikke urimelig å tenke seg at nåverdien for staten av uoppdagede ressurser i uåpnede områder på norsk sokkel kan ligge i området 150 milliarder kroner.

Selv om dette kan se ut som et høyt beløp, utgjør det ikke mer enn én prosent av dagens verdier i Oljefondet, altså mindre enn de ukentlige svingningene i fondet.

Verdiene for staten av olje- og gassressursene er heller ikke å regne som ordinær verdiskaping, men som en konvertering av ressurskapital til finanskapital. Som inntektene du får om du selger gård og grunn. Derfor går også alle slike pengestrømmer direkte til Oljefondet, og bruken av kapitalen er bestemt av handlingsregelen for finanspolitikken.

En kapitaltilførsel til Oljefondet på 150 milliarder kroner tilsvarer dermed en bedring av handlingsrommet for statsbudsjettet med 4,5 milliarder kroner hvert år. Slik opplegget er rundt Oljefondet og handlingsregelen vil denne bedringen komme gradvis, i takt med avleiringen av skatteinntekter fra fremtidig olje- og gassvirksomhet.

Det er dermed vanskelig å argumentere for at letevirksomhet i uåpnede områder vil ha stor betydning for statens økonomiske handlingsrom.

Det er videre på sin plass å minne om at olje og gass er ikke-fornybare ressurser, som i prinsippet kan utvinnes når som helst. Å la være å lete betyr dermed ikke uten videre at ressursverdiene går tapt.

Utvinningen kan i mange tilfeller utsettes til utviklingen av klimateknologi, kostnader og priser gir mindre klimabelastning og bedre lønnsomhet for samfunnet.

Merk derfor at hvis olje- og gassnæringen hadde hatt normal lønnsomhet før kostnader ved utslipp, burde den vært avviklet. Gevinstene ved å opprettholde næringen ville vært svært lave, og betydelige mindre enn kostnadene knyttet til CO 2 -utslippene. Det er superprofitten i næringen – og kun den – som gjør at vi står i en avveining mellom å utvikle og avvikle.

I Norge vil vi uansett klare oss utmerket med en styrt nedbremsing av olje- og gassutvinningen.

Kvaløy og Mohn var begge medlem av Klimautvalget 2050

