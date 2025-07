DN mener: La folk jobbe!

Et av tilløpene til politisk debatt i julivarmen, har vært spørsmålet om unge uføre. Et annet har vært det deprimerende, norske fenomenet med sykemelding som ferieforlenger, og en tredje har vært gravide sykmeldte.

Alle springer ut av det samme dilemmaet. Hvordan kombinere relativt sjenerøse syke- og trygdeordninger med at folk faktisk jobber, også når det butter litt imot? Ingen trenger å innbille seg at det finnes en enkel løsning på problemet, vekslende regjeringer har forsøkt i årevis med svært begrenset suksess.

Høyre-leder Erna Solbergs skisse til løsning, i hvert fall når det gjelder de unge uføre, er en mer arbeidsorientert uføretrygd. Hun vil bort fra helsesporet, der det handler om å finne en passende diagnose, og over til arbeidssporet, der det handler om å finne en passende jobb.

Det er bare å ønske Solberg lykke til dersom hun får muligheten etter valget. Men mens det snakkes mye om hva staten kan gjøre for å få bort hindringer for folk som ikke jobber, snakkes det mindre om hindringene for dem som allerede jobber, men som ønsker å jobbe mer.

I noen yrker, som advokatbransjen, der arbeidstageren regnes for å ha en særlig uavhengig stilling, er det riktignok fritt frem, men i de fleste jobber må man forholde seg til de rigide reglene i arbeidsmiljøloven. Hensikten er som alltid god, myndighetene vil beskytte arbeidstagere mot å bli utnyttet. Det er greit, men det bør jo ikke forhindre at folk som har lyst til å jobbe mer enn den nokså slappe norske arbeidsuken, får lov til det.

Støre-regjeringen har naturlig nok vært lite opptatt av et slikt reformspor, snarere har den gått motsatt vei ved å stramme inn loven, blant annet med det håpløse innleieforbudet i bygg- og anleggsbransjen på Østlandet.

Partier med litt større avstand til fagforeninger enn Jonas Gahr Støres Ap, bør ha sans for litt større frihet og handlingsrom for arbeidsgivere og arbeidstagere. Hvorfor skal staten sette en stopper for folk som ønsker lange arbeidsdager?

I motsetning til problemet med folk som enten ikke kan eller ikke vil jobbe, er løsningen her såre enkel:

Vil noen stå på til langt på kveld for å tjene noen ekstra kroner, bør de kunne gjøre det med loven i hånd.