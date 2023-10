Artikkelen fortsetter under annonsen

Andelen barn som vokser opp i fattige familier har økt fra syv til 11 prosent siden 2007. Et utvalg ledet av økonomiprofessor Mari Rege la tirsdag frem en rekke forslag som både skal sikre barn i fattige familier bedre livsvilkår og hindre at fattigdom går i arv. To av forslagene er politisk kontroversielle, men her bør politikerne feste blikket på fremtiden, fremfor å ri gamle kjepphester.

Det første er kontantstøtten.