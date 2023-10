Artikkelen fortsetter under annonsen

Tirsdag uttalte SAS-ledelsen at sammenslåingene i europeisk luftfart ville øke, og at mulighetene for SAS blir styrket med Air France-KLM på eiersiden.

Det vil imidlertid også styrke Norwegians kandidatur som oppkjøpskandidat, mener flere aksjeanalytikere. For det at SAS nå velger bort Star Alliance-samarbeidet, innebærer også at blant annet den tyske giganten Lufthansa mister sitt fotfeste i Skandinavia.

– Ja, Norwegian er en opplagt oppkjøpskandidat etter at SAS' nye eiere er på plass, slår analytiker Ole Martin Westgaard i DNB Markets fast.

I mai uttalte han til DN:

– Konsolideringen av flyindustrien i Europa har gått saktere enn ventet, men det er fortsatt en forventning om at dette skal skje. Vi tror Norwegian vil være en naturlig del av denne konsolideringen.

Mens SAS-aksjen ble pulverisert på børsene etter tirsdagens nyhet får SAS' nye eiere aksjemarkedet til å kaste seg over Norwegian-aksjen.

– For Norwegian blir nå en fortsatt attraktiv markedsposisjon mot en svak konkurrent bekreftet. Bare de nye pengene investorene putter inn i SAS er mer enn hele selskapsverdien i Norwegian – inkludert gjeld. Kan undres hva SAS-kjøperne ville betalt for et flyselskap som tjener penger, sier Westgaard.

Analytiker Hans-Erik Jacobsen i Nordea Markets. (Foto: Gunnar Blöndal) Mer...

Analytiker i Nordea Markets Hans-Erik Jacobsen stemmer i:

– At Air France-KLM kommer inn på eiersiden i SAS, gjør Norwegian til en mer interessant oppkjøpskandidat, sier Jacobsen.

Vraker Eurobonus

Med nye eiere i SAS der Air France-KLM blir den sterke luftfartsstemmen i styrerommet – da de andre aksjonærene er den danske stat og to finansielle og anonyme eierne – blir det mildt sagt et stemningsskifte i skandinavisk luftfart de neste årene, ifølge Westgaard i DNB Markets.

Artikkelen fortsetter under annonsen

SAS var selv en av de sentrale partnerne da Star Alliance ble startet på slutten av 90-tallet, og i årene før korona var det sågar snakk om å bygge det ut som et «livsstilsselskap» ut av grunnstenen i Star Alliance, Eurobonus.

Ikke bare får SAS nå tilhørighet i en annen allianse, mest sannsynlig flyttes også Eurobonus-kundene over i Sky Teams lojalitetsprogram, Flying Blue. På tirsdagens pressekonferanse uttalte SAS-sjef Anko van der Werff at det vil være en vei frem til dette, men han fleipet samtidig om at blåfargen Flying Blue-programmet ville passe SAS.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Konsernsjef Anko van der Werff, til venstre, og styreformann Carsten Dilling presenterer nye eiere i SAS på en pressekonferanse i Stockholm. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

Overfor DN var styreleder Carsten Dilling klar på hvor veien helst skal gå:

– Enten vil Eurobonus overleve som selvstendig merkevare, eller, hvis det finnes store synergier gjennom å ta det inn i Flying Blue, så vil vi gjøre det, sier Dilling til DN.

Salaten i Eurobonus

Overgangen fra Star Alliance til Sky Team vil gjennomføres i løpet av 2024, om kjøpet av SAS går gjennom hos konkursdomstolen i New York og konkurransemyndighetene. Skjebnen for Eurobonus-programmet vil avgjøres som en egen prosess ved siden av dette.

At SAS tidligere har verdsatt kundene i Eurobonus-systemet er ikke det eneste – viktige aspektet i denne saken for Westgaard. Han understreker betydningen av at kundene har kjøpt seg flybilletter i Star Alliance-nettverket:

– Det er artig at de som kjøper SAS ikke var interessert i det som blant kunder er blitt sett på som noe av det mest verdifulle i Eurobonus programmet – nettverket i Star Alliance. På en måte kan man si at budgiverne i SAS har bestilt og betalt for en biff, men spiser kun salaten. Dette gir Norwegian en kjempemulighet til å kapre flere bedriftskunder, kommenterer analytiker Ole Martin Westgaard.

For kun noen få år siden var Eurobonus ansett som en av de mest verdifulle eiendelene i SAS-konsernet:

– Kjernen i dette selskapet er Eurobonus-programmet vårt, som allerede er en milliardbusiness, uttalte daværende konserndirektør Eivind Roald til DN i 2017.

Den gangen var det snakk om å skille det ut – ikke veldig ulikt det Norwegian vil gjøre med sitt Reward-program.

– I det nye livsstilsselskapet kan vi imidlertid utnytte alle kundedata til å skreddersy opplevelser og kundebehov, og jo bedre Eurobonus-kunde du er, jo bedre tilbud vil du få, sa Roald i 2017.

Skattebetalere må betale

Som ny eier i SAS suppleres Air France finansielt av den internasjonale fondsforvalteren Castlelake, den danske investoren Henrik Linds investeringsselskap og den danske stat. Mens den norske og svenske stat tidlig takket nei til å bistå SAS ut av den finansielle krisen, har det vært viktig for danske politikere å signalisere støtte.

Den mest opplagte grunnen er at SAS skal fortsette å holde på Kastrup som en internasjonal hub. Kastrup er Danmarks største arbeidsplass og anses som en viktig bidragsyter i dansk økonomi.

Westgaard er imidlertid lite imponert over danskenes investeringsvilje i luftfarten:

– I dag burde man tenne et lys for danske skattebetalere, sier han kort.

Analytikeren poengterer at det så langt har vært tilnærmet null detaljer om hvordan avtalen mellom den danske stat, Lind Invest, Castlelake og Air France-KLM er utformet.

– Styreformann Dilling kunne heller ikke gi noen detaljer rundt dette på spørsmål på pressekonferansen. Da er det snodig at det i Air France-KLMs pressemelding står at de som en del av avtalen har en mulighet til å bli en kontrollerende aksjonær etter minimum to år. Det er nærliggende å undres over hvilke andre klausuler som regulerer risiko og gevinst mellom partene. Kan danskene ha trukket et kortere strå enn de andre? Vi får håpe de får svaret før lyset slukker, sier Westgaard.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.