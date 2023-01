Artikkelen fortsetter under annonsen

Mandag klokken 10.27, omtrent på oppsatt rutetid, forlot Flyrs avgang FS1202 flybroen på Oslo lufthavn med kurs for Malaga. Avgangen til den spanske solkysten kan i verste fall være den siste for selskapet.

Selskapet kunne mandag formiddag ikke svare på om avgangene senere i uken vil gå som planlagt.

Fra cockpit vinket piloten på Malaga-flyet til DNs fotograf før avgang. Fremtiden er nå uviss både for de ansatte og Flyrs kunder.

Mandag morgen kom meldingen om at Flyr har mislykkes med å hente inn penger, og selskapets fremtid er helt i det blå. Styret jobber for fullt med alternativer for å holde flyene i luften, og selskapet trenger desperat mer penger.

Flyrs avgang FS1202 fra Gardermoen til Malaga gikk som planlagt mandag formiddag. Fremtiden for selskapet er imidlertid uviss. (Foto: Aleksander Nordahl) Mer...

Sto mellom Norwegian og Flyr

Ekteparet Ivar og Anne Lise Solstrand fra Haugesund satt mandag på gate D10 på Gardermoen og så Malaga-flyet svinge ut mot rullebanen.

– Det var godt vi ikke booket det. Vi var ikke klar over at det kunne være det siste flyet før vi så det på nyhetene, sier Anne Lise Solstrand til DN.

Pensjonistene Anne Lise og Ivar Solstrand fra Haugesund hadde mandag valgt å fly med Norwegian fremfor Flyr til Malaga. Dermed kan de trolig være trygg på at flyet hjem igjen fra Spania går som det skal. (Foto: Aleksander Nordahl) Mer...

Ekteparet hadde i stedet kjøpt en billett med Norwegian tur-retur Malaga, og slipper å tenke på om de kommer hjem igjen med den opprinnelige billetten.

– Vi prøver jo alltid å reise med det som er billigst og passer best tidsmessig. Det var Flyr, sier Ivar Solstrand.

Det var imidlertid den krevende økonomien i Flyr som fikk ham til å velge konkurrenten. Han var redd for å bli strandet med en verdiløs flybillett.

– Hadde det vært sikkert og jeg følte at selskapet hadde en fremtid, så hadde jeg jo booket med Flyr. Men de manglet jo flere hundre millioner kroner. Jeg var litt bekymret og våget ikke booke fordi det hang et konkursspøkelse over selskapet, sier han.

Flyrs livskamp Flyr ba i november i fjor investorene om å bli med på en firetrinns plan for å få inn totalt 700 millioner kroner i friske penger.

I første omgang ble det hentet inn 250 millioner kroner fra nye og eksisterende investorer.

Resten av de friske pengene skulle være inne på konto innen mars, men det ville krevd at aksjekursen holdt seg stabilt enten rundt eller over én øre per aksje.

I stedet har aksjen handlet kurser langt under én øre per aksje siden november.

Dette var den tredje krisemotiverte kapitalinnhentingen siden selskapet ble børsnotert for snart to år siden.

Mandag 30. januar varslet selskapet at pengejakten var mislykket, og styret og administrasjonen «må vurdere om det finnes alternativer for videre drift,» heter det i meldingen.

Uvisst om onsdagen

Flyrs kommunikasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen kunne mandag formiddag ikke svare på om avgangene resten av uken går som planlagt.

– Flyvningene går som normalt i dag (mandag, red.anm.) og i morgen (tirsdag, red.anm.) har vi ingen planlagte flyvninger. Hva som skjer videre kommer vi tilbake til, sier han.

De tre avgangene til Sør-Europa mandag skulle lande tilbake i Oslo mandag mellom klokken 18 og 20, og deretter er skjebnen i investorenes hender.

Forbrukerrådet har alt gått ut og advart folk mot å kjøpe billetter i Flyr så lenge situasjonen ikke er avklart og selskapet ikke kan garantere at flyvningene fremover vil gå som planlagt.

Administrerende direktør Per Arne Villadsen i reisebyrået Berg-Hansen sier det ikke har stengt for bestillinger med Flyr, men at det uansett utgjør «en dråpe i havet» av bestillinger hos dem.

– Vi har en fullintegrert salgskanal med Flyr, men det er så lite omsetning uansett. Jeg ønsker dem lykke til, og håper de klarer seg, sier Villadsen.

Flyrs flight FS1202 fra Gardermoen til Málaga mandag formiddag. (Foto: Aleksander Nordahl) Mer...

Sissener heier på styret

I oktober i fjor meldte selskapet at det kuttet virksomheten til et minimum gjennom vinteren, med parkerte fly og mange permitteringer. I praksis trakk det seg ut fra stamrutene innenriks, med bare noen få ukentlige avganger.

Det var tidlig i november i fjor at Flyr først varslet om den tredje krisemotiverte kapitalinnhentingen på mindre enn ett år. Den gang var planen å hente 430 millioner kroner i friske penger. Dette var altså plan A, men planen veltet.

Få dager senere kom en ny plan på bordet, nemlig å skaffe til veie inntil 700 millioner kroner gjennom fire steg. Denne planen var meislet ut av et knippe investorer med forvalter Jan Petter Sissener i spissen, og det var plan B.

Mandag morgen hadde også denne planen kollapset.

Styreleder Erik G. Braathen skrev mandag i en tekstmelding til DN at administrasjonen og styret «jobber videre med situasjonen».

– Det er prioriteten nå. Markedet vil få informasjon samtidig, opplyser han, og viser for øvrig til børsmeldingen, skrev Braathen.

Forvalter Jan Petter Sissener, hvis fond Sissener Canopus er største eier i Flyr, sa til DN mandag morgen at han fremdeles har tro på selskapet.

– Men tydeligvis er det ingen andre som har det. Jeg aksepterer det de sier nå, så får vi se hva styret greier å finne på. Vi har visst at selskapet var på pengejakt, og jeg hadde håpet og trodd at flere enn meg kunne regne dette hjem, sier han.

Det var Sissener selv, sammen med investor Riulf Rustad, som kom med forslaget til den alternative kapitalinnhentingen som Flyr gikk for i fjor høst. Der Sissener har sittet stille i båten, solgte Rustad seg jevnt og trutt nedover i ukene etterpå. Rett før jul ble det klart at han hadde kvittet seg med alle aksjene.

Ansatte løpende orientert

Steffen Vein, styreleder i Flyrs Pilotforening, og Kenneth Herredsvela, leder i Flyrs Kabinforening, sier de er blitt orientert fortløpende. De svarer nokså likelydende på DNs spørsmål.

– Hvordan har de ansatte i Flyr vært orientert om dagens melding om utfordringer om å hente inn kapital?

– Flyr har løpende orientert alle ansatte om den finansielle situasjonen og det iherdige arbeidet som har vært lagt ned for å sikre forutsigbare avtaler innenfor blant annet wet-lease segmentet. Flyr pilotforening (FPF) opplever at det har vært en tydelig og transparent dialog rundt dette i løpet av vinteren, sier Vein.

– Flyr har løpende orientert alle ansatte om den finansielle situasjonen og det iherdige arbeidet som har vært lagt ned gjennom høsten og frem til nå, sier Herredsvela.

– Hvordan forholder de ansatte seg til dagens nyhet?

– Våre medlemmer og kolleger synes å ta nyheten med fatning, og det viktigste for våre piloter som er på jobb er å opprettholde den gode servicen og opplevelsen som våre gjester kjenner oss for, sier Vein.

– Våre medlemmer og kolleger tar dagens nyheter med fatning, sier Herredsvela.

– Hvilke reaksjoner har dere fått fra medlemmene i dag?

– Vi opplever at våre medlemmer har en optimistisk holdning og at de forholder seg til at det jobbes med å finne alternative løsninger som vil sikre arbeidsplassene til alle våre svært dyktige og kompetente medarbeidere. Flyr pilotforening holder våre medlemmer løpende orientert om situasjonen, sier Vein.

– Vi opplever en optimisme og en holdning om at dette skal vi komme oss igjennom. Vi har tro på det produktet vi sammen med Flyr har klart å skape. Og ikke minst den entusiasmen og de gode tilbakemeldingene vi daglig får fra våre gjester. Og den vil vi veldig gjerne videreføre og vise at Flyr har en plass også fremtiden, sier Herredsvela.

Aksjen til bunns

Flyr-aksjen ramlet omtrent 70 prosent ved børsåpning mandag etter den nedslående meldingen fra selskapet om en havarert kapitalinnhenting. Mer enn syv milliarder aksjer hadde blitt omsatt i løpet av noen timers handel, og det tilsvarer nesten en tredjedel av aksjene i selskapet.

Investeringsøkonom Mads Johannesen i nettmegleren Nordnet opplyser til DN at det er 20.900 personer som eier Flyr-aksjer via Nordnet. Til sammen eier Nordnet-kunder rundt ti prosent av aksjene i Flyr, ifølge ham.

– Jeg vil tro det er ellevill trading og mange som vil komme seg ut, sa han mandag formiddag.