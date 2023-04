Artikkelen fortsetter under annonsen

Inflasjonen i Storbritannia endte i mars på 10,1 prosent på årsbasis, fremgår det av ferske tall fra statistikkbyrået ONS. Kjerneinflasjonen endte i forrige måned på 6,2 prosent.

På forhånd var det ventet en totalinflasjon på 9,8 prosent og en kjerneinflasjon på seks prosent, ifølge estimater innhentet av Bloomberg.

Fra februar til mars økte prisene med 0,8 prosent.

Mars-tallene kommer at årstakten i februar endte på 10,4 prosent, godt over forventningene. Også i januar ble prisveksten sterkere enn ventet.

Bank of England legger frem sin neste rentebeskjed 11. mai, og det er nærmest fullt priset inn en økning på 0,25 prosentpoeng. I skrivende stund er styringsrenten i Storbritannia på 4,25 prosent.

Det siste året har prisene på mat og drikke steget med 19,2 prosent, opp fra en årstakt på 18,2 prosent i februar. Dette er kategorien som har steget desidert mest blant ONS' inndelinger, etterfulgt av restaurant- og hotellpriser som er opp 11,3 prosent det siste året.

Ifølge statistikkbyrået var den årlige prisoppgangen på mat og drikke den kraftigste på mer enn 45 år.

Den største bidragsyteren var økte priser på brød og frokostblandinger, opplyser ONS.

