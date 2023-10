Artikkelen fortsetter under annonsen

Tirsdag morgen ble det kjent at Sævik-familien gjennom familiekonsernet Havila og det amerikanske fondet Vision Ridge Partners selger Norges største fergerederi, Fjord1.

– Vi har vært på eiersiden siden 2011, så det er en viss lengde på investeringen og det er vi fornøyd med, sier Havila-gründer Per Sævik på telefon med DN fra hjemstedet Fosnavåg på Ytre Sunnmøre.

Noen år senere, i 2016, sto Per Sævik i en opprivende eierkonflikt om Fjord1 – og endte med å ta over kontrollen Fjord1 og ta selskapet på børs. Den gang argumenterte Sævik hardt for at Fjord1 skulle bli en langsiktig investering i Sævik-familien.

Syv år senere selger familien altså rederiet til to fond i utlandet.

Fjord1 Hovedkontor i Florø og har cirka 1150 årsverk.

Omsetning: 2,9 milliarder kroner (2022).

Selskapet ble priset til 1,8 milliarder kroner da familien Sævik-kontrollerte Havila kjøpte ut Sogn og Fjordane fylkeskommune i 2016. Gikk på børs i 2017, og var på det meste verdt 5,5 milliarder kroner.

Tatt av børs i 2021, og har siden vært eid av Havila og det amerikanske fondet Vision Ridge Partners.

Selges til de europeiske infrastrukturfondene DIF Capital Partners og EDF Invest, og prisen antas å ligge et sted mellom 4,5 og 7,8 milliarder kroner.

Refser formuesskatten

82-årige Sævik er fortsatt øverste sjef i Havila, og er styremedlem i Fjord1. Det er sønnen Vegard Sævik (44) som er styreleder i Fjord1.

Det er fortsatt faren som tar avgjørelser som det ferske fergesalget. I samtale med DN tirsdag er Per Sævik åpen om bakgrunnen for salget, og mener han er tvunget til å selge grunnet økningen i formuesskatten de siste årene.

– Utenlandske eiere, som ikke betaler formuesskatt, vil ha tilgang på langt billigere kapital enn oss. Norske eiere stiller med et betydelig handikap, fordi en stor del av verdiskapingen må tas ut av virksomheten for å betale formuesskatt. Hvordan skal dette ende? spør Sævik.

Dette er ikke første gang offshoregründeren ytterst på Sunnmøre går ut mot Ap/Sp-regjeringen og økningen i formuesskatten siden 2021. Det gjorde han også i et intervju med DN tidlig på året.

Nå har skatten åpenbart fått ham til å fremskynde salget av Fjord1, og sier det er grunnen til at selskapet havner på utenlandske hender.

– Om ikke Stortinget skjønner at norske aktører rammes av dårligere vilkår, så har vi en dyster fremtid i Norge og for norsk næringsliv. Det er ikke uten grunn at så mange nordmenn pakker snippesken og reiser til Sveits, sier Sævik.

Tar Støre i rette

– Som jeg har sagt tidligere, så holder jeg Jonas Gahr Støre for å være en rimelig intelligent og oppegående person. Men hvor lenge skal regjeringen holde på en skatt som bærer helt galt av sted, det er jeg spent på.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (fra høyre) og statsminister Jonas Gahr Støre har fått mye kritikk fra investormiljøet grunnet formuesskatten.

– Det er grunnen til at du selger nå?

– Ja, og jeg mener dette er ganske håpløst.

– Uten formuesskatt hadde du ikke vært tvunget selge?

– Det er et totalbilde her hvor flere ting spiller inn. Men vi ser at det norske eierskapet er under press. Vi er det siste fergeselskapet langs kysten med 50 prosent av eierskapet på norske hender, og det er en grunn til at de andre er solgt ut av landet. Det som gjør det litt smertefull å selge, er at Fjord1 er et veldig godt selskap, og har gjort store investeringer i elektriske ferger. Det har mange dyktige medarbeidere, sier Sævik.

Fjord1 har mer enn 80 ferger i trafikk langs kysten, på oppdrag for det offentlige. Her fra Sykkylven i Møre og Romsdal.

Flere svake år

Det er også en kjensgjerning av Sævik-familiens investeringer gjennom Havila har støtt på flere utfordringer – de seneste to–tre årene gjennom store tap og flere runder med kapitalinnhentinger for rederiet Havila Kystruten.

– Kunne du ha holdt lenger på Fjord1 hvis Havila Kystruten hadde gått bedre?

– Det kan for så vidt hende. Men samtidig, da vi fikk inn et amerikansk fond på eiersiden (i 2019, red.anm.) og tok Fjord1 av børs (i 2021), så visste vi at fondet hadde en begrenset tidshorisont på inntil syv–ni år. Fire år senere er det en verdi på selskapet som gjør det umulig for oss å ta over deres andel. Og når markedet er der, må vi teste om det er mulig å få en god avtale, sier Sævik.

Det er amerikanske Vision Ridge Partners og Havila som har eid 50 prosent hver av Fjord1 siden 2021.

De siste årene har det også skjedd en bølge av salg blant konkurrentene til utlandet:

I 2018 ble Boreal solgt til et selskap i Hongkong, og i 2021 ble det solgt videre til et infrastrukturfond i Frankrike.

I 2019 solgte DSD og Yuhong Jin Hermansen det Stavanger-baserte Norled til finske Capman og CBRE Caledon Capital Management. DSD fikk vel to milliarder kroner for aksjene.

I desember 2020 ble Torghatten i Brønnøysund solgt til et infrastrukturfond hos EQT for åtte–ni milliarder kroner.

Nå havner altså det fjerde, og største fergeselskapet Fjord1 også hos to infrastrukturfond i utlandet.

– Når skjønte du at dette ville gå veien?

– Det har vi vel vært klar over helt siden de andre norske fergeselskapene ble solgt til andre utenlandske fond. Nemlig at var en villighet by en brukbar pris for samme eiendeler langs kysten i Norge. Det var for så vidt ganske betydelig interesse fra mange aktører – i utlandet.

– Hvor mange?

– Et betydelig antall.

– Mer enn ti?

– Betydelig mer enn det ja.

– Hvor mange var med i siste runde?

– Nok til at det var konkurranse da også, sier Per Sævik.

Pris: 4,5 til 7,8 mrd.

Han er kategorisk på at kjøperne av fergeselskapet ikke ønsker å få offentliggjort prisen på Fjord1. Derimot er det naturlig å se hen til konkurrenten Torghatten i Brønnøysund, som ble solgt til oppkjøpsfondet EQT i 2020.

Torghatten ble solgt for 8,6 milliarder kroner i 2020, og det var tilsvarende seks–syv ganger ebitda-resultatet i 2020 på litt under 1,4 milliarder kroner.

Fjord1 hadde et driftsresultat før avskrivninger (ebitda-resultat) på 867 millioner kroner i 2021 og på 612 millioner kroner i 2022. Etter det DN forstår, har multippelen vært høyere for Fjord1 enn Torghatten, som ble solgt midt under pandemien. Om en legger til grunn at Fjord1 ble solgt for syv–ni ganger ebitda-resultatet, så ligger prisen et sted mellom 4,5 og 7,8 milliarder kroner.

– Partene er enige om å ikke kommentere prisen, svarer Per Sævik kort.

