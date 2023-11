Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi ser nå et stadig større strekk i laget. Mens den samlede veksten i antall inkassosaker i næringslivet for vår del er på 12 prosent, skiller overnatting/ servering og bygg og anlegg seg stadig mer negativt ut.

Det sier Morten Trasti, sjefanalytiker i Intrum, inkassoselskapet som kniver med Kredinor om å være landets største.

Blir verre

For overnatting og servering er økningen i antall saker til behandling hos Intrum på 28 prosent så langt i år sammenlignet med i fjor. Innen bygg og anlegg er økningen på 20 prosent. Sammenlignet med før pandemien er økningen for disse to bransjene på henholdsvis 20 og 30 prosent.

– Det har vært en jevn økning for disse bransjene hvert kvartal siden 2021, og det er ingen tegn til at det skal bremse opp, sier Trasti.

Også målt i antall konkurser ligger servering og bygg og anlegg på topp.

For varehandelen og industrien ser det litt bedre ut. Her er det henholdsvis fem og syv prosent flere inkassokrav siden i fjor, og det er omtrent på nivå med før pandemien

– Nå ser vi enda tydeligere mer næringsspesifikke utfordringer. Noen bransjer går fortsatt bra med lite mislighold, mens andre har en tydelig vekst i betalingsproblemene.

– Det er kanskje ikke så overraskende?

– Nei, mye av dette er naturlig når kjøpekraften og dermed etterspørselen faller. Konsekvensen blir da ulik fra bransje til bransje. Folk strammer typisk først inn på forbruket av luksusgoder og varer og tjenester med investeringspreg. Man vil jo gjerne stramme mest inn der det monner mest. Det kan være å utsette kjøp av bil, hytte eller bolig. Slike kjøp finansieres jo dessuten gjerne med kreditt der stadig stigende rente åpenbart spiller inn, sier Trasti.

Størst økning for små og mellomstore

Hos konkurrenten Kredinor er tendensen den samme. Per tredje kvartal, det vil si fra januar til utgangen av september, er økning i inkassosaker innen overnatting/servering på 21 prosent sammenlignet med i fjor og pluss 16 prosent for bygg og anlegg.

– Det har eskalert fra kvartal til kvartal gjennom hele året, og jeg blir ikke overrasket om vi ser en ytterligere negativ utvikling i fjerde kvartal, sier kommunikasjonssjef Jon Berge.

Den største økningen i antall saker er mot små og mellomstore bedrifter. For bedrifter med inntil fem ansatte er økningen på 25 prosent og med seks til 50 ansatte 34 prosent. Til sammenligning er økningen for større bedrifter kun på tre prosent sammenlignet med i fjor.

Kredinors inkassokrav mot næringslivet som helhet har økt med 14 prosent så langt i år målt i antall, men gjennomsnittskravet øker langt mer. Tallene viser at hovedstol, det vi si opprinnelig krav uten renter og omkostninger, har steget med rundt 80 prosent fra høsten 2021.

Så langt i år er økningen på nesten 50 prosent. Det er altså i gjennomsnitt langt større beløp som nå sendes til inkasso.

Rhiannon Edwards, bransjedirektør for kultur og opplevelser i Virke, mener det stort sett går bra for restauranter og andre reiselivsbedrifter som er medlemmer i hovedorganisasjonen.

– Samtidig er økte kostnader en stor utfordring for de som driver med små marginer. Selv om denne høsten og vinteren kan bli tøff så tror vi at mye av forbruket vil løsne til våren, sier hun.

