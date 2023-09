Artikkelen fortsetter under annonsen

Kangaroo Bidco, et selskap investeringsbanken Goldman Sachs har budt på Kahoot gjennom sammen med flere investorer, melder torsdag før børsåpning at det dropper budkravet om over 90 prosents oppslutning blant nåværende aksjonærer.

Budselskapet har utsatt budfristen flere ganger i påvente av å nå budkravet, men sier seg nå fornøyd med dagens akseptrate på 69,3 prosent. I utgangspunktet løp siste frist ut 6. oktober.

– Vi er fornøyde

– På vegne av budgiveren er vi glade for støtten vi har fått fra majoriteten av Kahoots aksjonærer, som gir oss muligheten til å anskaffe 69,29 prosent av aksjene, og vi er fornøyde med å oppheve vilkåret om minste akseptrate. Vi venter fortsatt å få alle regulatoriske tillatelser innen den andre uken i oktober, og vi er optimistiske i troen på at transaksjonen vil bli gjennomført, sier Michael Bruun, leder for private equity globalt hos Goldman Sachs i en børsmelding.

Budet er på 35 kroner aksjen, ble først gitt 27. juli og var med mål om å kjøpe alle utestående aksjer i Kahoot. Budprisen beskrives av Goldman Sachs som «siste og beste pris». Sluttkurs onsdag var kurs 34,2 kroner.

Flagget motstand mot budet

Ved siden av Goldman Sachs er storeierne General Atlantic, Lego-eieren Kirkbi og flere i ledelsen, deriblant toppsjef Eilert Hanoa med i budgivergruppen.

Flere store aksjonærer i Kahoot varslet at de ville si nei til budet. En av de skarpeste kritikerne var finansmannen Christen Sveaas' investeringsselskap Kistefos. Som DN skrev i juli satte Kistefos-sjef Bengt Rem et tydelig spørsmålstegn ved at flere i dagens ledelse deltar i kjøpergruppen, og mente budpremien var for liten.

