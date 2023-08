Artikkelen fortsetter under annonsen

I år, som i fjor, beholdt verdensberømte Maaemo sine tre Michelin-stjerner. Den norske suksessrestauranten har tatt norske råvarer og mattradisjoner til nye høyder, og skaffet seg et navn på den kulinariske stjernehimmelen de fleste bare kan drømme om.

Mannen bak er den danske kjøkkensjefen Esben Holmboe Bang, som siden etableringen av Maaemo i 2010 har åpnet en rekke andre populære restauranter i Oslo. Alt er samlet i eierselskapet Maaemo as, hvor det ferske regnskapet viser en kraftig økning i inntektene.

Fra 2021 til i fjor var omsetningen doblet fra 52 millioner kroner til 101 millioner kroner.

Men veksten koster. Nok en gang er underskuddene rekordhøye.

Ingen gratis stjerner

Maaemo as tapte 9,9 millioner kroner før skatt i fjor, litt mer enn året før. Så stort har underskuddet aldri vært før.

– Resultatet var jo forventet på den måten at vi måtte ta noen kostbare avgjørelser på Maaemo for å holde den standarden vi ønsker og våre gjester forventer, sier Bang.

Han viser til at etableringen av Mon Oncle og Kafeteria August på tampen av 2021 også ga kostnader inn i 2022. I tillegg var bransjen fortsatt rammet av de siste koronarestriksjonene i starten av året.

– På grunn av nyetableringer besluttet vi å beholde alt personell på 100 prosent. Da blir det vanskelig når det ikke er noe omsetning, sier Bang, og fortsetter:

– Å få en stjerne på Mon Oncle på rekordtid kommer ikke gratis. Hos oss må man drive kompromissløst og da må man noen ganger ta beslutninger som koster. Resultatet var ingen overraskelse for oss, men vi hadde budsjettert annerledes, sier han.

Bang eier halvparten av Maaemo as, mens den andre halvdelen eies av Bjørn Tore Furset.

Esben Holmboe Bang (41) Født i 1982 i København.

Kjøkkensjef og medeier i Maaemo, Norges første og eneste restaurant med tre Michelin-stjerner. Driver også restaurantene The Vandelay, Mon Oncle og Kafeteria August, samt cocktailbaren The Conservatory.

Bakgrunn fra kokkeskole i Danmark. Erfaring fra blant annet Noma, Oro, Le Canard, Restaurant Victor og Feinschmecker. Startet Maaemo i 2010.

Medgrunnlegger av Restaurant EHB i Shanghai.

Ser på strukturen

I Maaemo-systemet ligger også restauranten Vandelay og cocktailbaren The Conservatory. Nå skal Bang & co. se på hva som skal gjøres fremover.

– Det er klart vi må se på hva det var som gjorde at det ble sånn. Vi har gått igjennom og ser på strukturering som gjør at vi får et bedre 2023. Det har vært to nyetableringer og det er klart man må se på hvordan de skal driftes videre, sier han.

– Innebærer det planer om å legge ned restauranter?

– Nei. Uansett handler ikke 2022-tallene om dårlig omsetning.

De siste tre årene har Maamo-selskapet tapt 25 millioner kroner. Ved inngangen til året var egenkapitalen på minus 18 millioner kroner. I den ferske årsberetningen står det at styret jobber for å vise overskudd i fremtiden.

– Når vil dere vise overskudd?

– Vi har i hvert fall tro på at 2023 ikke går med noe særlig underskudd.

Kundene kommer

Flaggskipet i Bangs restaurantunivers er fortsatt Maaemo, som er en av bare fire restauranter i Norden med tre Michelin-stjerner. I «fine dining»-segmentet er alt perfeksjonert til fingertuppene, fra råvarer til sammensetning av retter, vinvalg, presentasjon av maten, servering og atmosfære. Det er ikke bare et måltid. Det skal være en opplevelse. Men den slags koster. Som på de fleste andre restauranter i dette sjiktet er det snakk om flere tusen kroner for en aften.

Ifølge Bang går det bra om dagen. De har ikke merket mindre pågang av gjester som følge av siste års høye prisvekst i samfunnet generelt.

– Men vi merker det på de tingene vi bruker penger på. Vi merker at prisene går opp, sier han.

– Har dere skrudd opp prisene til kundene?

– Maaemo følger de andre restaurantene i det segmentet og de ligger hovedsakelig i utlandet. Vi ligger fortsatt under de fleste, sier Maaemo-grunnleggeren.