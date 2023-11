Artikkelen fortsetter under annonsen

Flere måneder over fristen er regnskapet til Sævik-familiens investeringsselskap Havila Holding endelig ankommet Brønnøysundregistrene. Tallene er til dels sørgelig lesning.

I fjor fikk konsernet et underskudd på nesten 1,1 milliarder kroner før skatt, enda litt svakere enn underskuddet på 1,0 milliarder året før. Konsernets driftsresultat ble riktignok forbedret fra minus 600 millioner til et overskudd på 300 millioner.

Ved årsskiftet var konsernets egenkapital på 1,9 milliarder kroner, mens gjelden var på 13 milliarder. Per Rolf Sævik eier ti prosent av Havila Holding, mens barna Njål, Vegard og Hege Sævik sitter med 30 prosent hver.

Pekte på formuesskatten

Per Sævik er høvding på Vestlandet og har lenge vært regnet som en av Norges rikeste. I Havila Holding har den 82 år gamle rederen samlet en lang rekke ulike virksomheter innen blant annet offshore, fiske, eiendom, maritim industri og hoteller. Han styrer fortsatt imperiet fra et hjørnekontor i «Diamantbygget» i Fosnavåg.

Havila Holding (konsern), årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 1847 1147 61 % Driftsresultat (ebit) 301 -602 -% Resultat før skatt -1063 -1004 -%

Havila Holdings 2022-regnskap har ikke regnet med salget av fergeselskapet Fjord1, som ble annonsert for en ukes tid siden. Sævik sa til DN at salget skyldtes «et totalbilde hvor flere ting spiller inn», men ga samtidig uttrykk for at formuesskatten hadde fremtvunget salget:

– Utenlandske eiere, som ikke betaler formuesskatt, vil ha tilgang på langt billigere kapital enn oss. Norske eiere stiller med et betydelig handikap, fordi en stor del av verdiskapingen må tas ut av virksomheten for å betale formuesskatt. Hvordan skal dette ende? spurte Sævik.

Kjøperne var de to forholdsvis ukjente fondene DIF Capital Partners og EDF Invest. Havila Holding eide 50 prosent av Fjord1, mens den andre halvparten var eid av det amerikanske fondet Vision Ridge Partners.

Det er ikke kjent hvilken pris Fjord1 ble solgt til, men som DN skrev forrige uke kan egenkapitalen ha blitt priset til et sted mellom tre og fem milliarder kroner. Havila Holding vil da ha mottatt mellom 1,5 og 2,5 milliarder kroner.

Trøbbel for Havila Kystruten

Det er også en kjensgjerning av Sævik-familiens investeringer gjennom Havila Holding har støtt på flere utfordringer – de seneste to–tre årene gjennom store tap og flere runder med kapitalinnhentinger for rederiet Havila Kystruten.

Havila Kystruten, som omsider har etablert seg som en konkurrent til Hurtigruten, har møtt på det som kan tenkes av motbakker. Selskapet hadde blant annet leasingfinansiering av sine fire skip med en russisk motpart, som havnet på EUs sanksjonsliste våren 2022. Etter en lang juridisk kamp fikk Havila Kystruten nødvendige rettsavgjørelser og lisenser denne sommeren, slik at selskapet nå er refinansiert.

I 2019 gikk det spanske verftet som skulle bygge to av skipene konkurs, noe som førte til at selskapet måtte flytte byggingen til Tyrkia, der et jordskjelv førte til ytterligere utsettelser. Havila Kystruten har vært ilagt bøter på flere millioner til Samferdelsesdepartementet, men flåten er nå komplett med fire skip.

Havila Holding har også et krav på 444 millioner mot det spanske verftet som opprinnelig hadde kontrakten. Selskapet har vunnet rettssaken mot det spanske verftet og har dermed krav på beløpet, men gjennom 2023 er det blitt økt risiko vedrørende oppgjør av dette kravet.

Den finansielle risikoen for Havila Holding tilknyttet dette kravet «anses som betydelig», står det skrevet. Videre står det at Havila Kystrutens rettigheter og forpliktelser knyttet til terminert kontrakt mot verftet er overdratt til Havila Holding.

Brutt lånekrav

Havila Holding eier også 51 prosent av det børsnoterte supplyrederiet Havila Shipping. I regnskapet står det at det er gjort avtale om salg av fartøyet Havila Phoenix etter pålegg fra långiverne som finansierer skipet.

30. oktober ble det kjent at Havila Shipping måtte selge ytterligere tre offshoreskip etter krav fra långivere. Selskapets aksjekurs har regelrett kollapset og Sævik-familiens aksjer er nå bare verd 80 millioner kroner.

Havila Holding er deleier av en rekke eiendomsselskaper, både direkte og gjennom datterselskapet Havila Ariel. I regnskapet opplyses det at Havila Ariel per andre kvartal 2023 var i brudd med vilkårene knyttet til et obligasjonslån på over 380 millioner kroner, som ifølge Stamdata nå har en rente på 10,5 prosent.

Havila Ariel har mottatt en såkalt «waiver» fra obligasjonseier, som vil si at det får tid til å rette bruddet uten at långiver krever tvangssalg eller lignende. Havila Holding er stilt som garantist for obligasjonslånet.

Gjennom datterselskapet Sæviking eier Havila Holding også over halvparten av Ålesund-baserte Volstad Maritime Holding, et mindre konsern som eier helt eller delvis åtte skip som er spesialiserte mot offshore, gass og seismikk. Dette selskapet opererer nå under en restruktureringsavtale som har utløp ved årsskiftet av 2024.

Høy risikovilje

Navnet «Havila» er hentet fra første Mosebok og er navnet på landet der gullet er godt. Sævik har tidligere forklart at nettopp det er det viktigste: Ikke at det er mye gull, men at gullet er godt. Sævik er kristen og var stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti fra 1989–1993.

På privaten praktiserer Sævik nøysomhet, men når det gjelder forretningsdrift er han kjent for høy risikovilje og kort betenkningstid, selv når store investeringsbeslutninger skal fattes. Han har flere ganger fått kjenne markedenes vrede, som under offshorekrisen på midten av 2010-tallet.

– Det er vel min form for spillegalskap. Jeg skal prøve å få til både det ene og det andre. Men også Hans Nielsen Hauge hadde 95 prosent fremmedfinansiering på sine investeringer, sa han til Teknisk Ukeblad for halvannet år siden.