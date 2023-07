Artikkelen fortsetter under annonsen

Aker Horizons' verdijusterte egenkapital (NAV) endte etter andree kvartal på 11,1 milliarder kroner, fremgår det av selskapets ferske kvartalsrapport torsdag morgen.

Det er et fall fra første kvartal, da den verdijusterte egenkapitalen var på 15,8 milliarder kroner.

Det er Kjell Inge Røkkes Aker Capital som er største eier i Aker Horizons, med 67,2 prosent av aksjene. Folketrygdfondet er nest største aksjonær med rett over tre prosent.

Ved utgangen av andre kvartal hadde selskapet en kontantbeholdning på 3,6 milliarder kroner og en ubrukt kredittfasilitet på 500 millioner euro.

– Vi ser at energiomstillingen får fart over hele verden, og med det kommer nye utfordringer og muligheter. Dette kvartalet gjenspeiler det, sier Aker Horizons-sjef Kristian Røkke.

Kraftig børsfall

Selskapet, som fungerer som et samlested for Aker-sfærens grønne investeringer, gikk på børs i februar 2021 og har vært på en mer eller mindre sammenhengende kursnedtur siden. Selskapet verdsettes i dag av markedet til 4,2 milliarder kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Siden februar 2021 har det blitt gjort flere endringer innad i paraplyselskapet:(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.