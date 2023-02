Artikkelen fortsetter under annonsen

Sats tapte 175 millioner kroner før skatt i fjerde kvartal, går det frem av selskapets kvartalsresultat tirsdag morgen. Det er en oppgang fra samme kvartal året før, da underskuddet var på 74 millioner kroner.

På forhånd var det ventet et underskudd før skatt på 122,75 millioner kroner, ifølge estimater hentet inn av Bloomberg.

Samtidig som underskuddet økte, steg også inntektene – og antall medlemmer. Inntektene vokste med åtte prosent, til 1,08 milliarder kroner. Antall medlemmer var ved utgangen av fjerde kvartal på 721.000, som er 13.000 flere enn ved utgangen av fjerde kvartal 2021.

– På kort sikt er Sats påvirket av inflasjonspress og høye strømpriser. På lengre sikt er imidlertid selskapet komfortabel med å øke prisene i tråd med den generelle prisveksten, heter det i kvartalsrapporten.

Samtidig gjentar selskapet at det ikke er tegn til medlemsflukt som følge av at folk har fått lavere kjøpekraft.

Sats asa, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 1082 1002 8 % Driftsresultat (ebit) -66 -2 -% Resultat før skatt -175 -74 -%

Strømprisene tynger

Treningskjeden er blant selskapene som er blitt hardt rammet av skyhøye strømpriser, og i fjorårets tredje kvartal ble resultatet kraftig preget av de økte strømprisene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Samtidig har Sats hatt betydelig medlemsvekst gjennom 2022, og ved utgangen av fjerde kvartal var antall medlemmer på et rekordhøyt nivå. I et intervju med DN i høst, sa Gravir at medlemsveksten tyder på at folk prioriterer helse og trening når alt blir dyrere.

Trening ble også prioritert da Sats inviterte investorer, analytikere og journalister til kapitalmarkedsdag på Sats Colosseum i høst:

Sats kapitalmarkedsdag i høst ble avsluttet med gruppetrening. Fra venstre pressekontakt Sebastian Kvamme, markedssjef Marianne Orderud og administrerende direktør Sondre Gravir. (Foto: Øyvind Elvsborg) Mer...

Børskollaps

Siden Sats for ganske nøyaktig ett år siden la frem resultater for fjerde kvartal 2021, og et par dager senere hentet 600 millioner kroner i friske penger, har aksjen fått juling på Oslo Børs.

Mandag ble aksjen handlet for like over åtte kroner, som er mer enn en halvering av emisjonskursen på 19,50 kroner i februar i fjor.

Selskapet, som mandag hadde en markedsverdi på 1,6 milliarder kroner, har flere profilerte investorer på eiersiden. Stein Erik Hagens familieselskap Canica er tredje største eier, Andresen-familiens Ferd er fjerde største eier og tidligere volleyballspiller Bjørn Maaseide er gjennom selskapet Maaseide Promotion femte største aksjonær. Stavanger-baserte Harald Espedal er også på aksjonærlisten.

Øverst på aksjonærlisten troner danske Tryghedsgruppen, mens oppkjøpsfondet Altor er nest største aksjonær. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.