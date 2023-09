Artikkelen fortsetter under annonsen

Mannen bak verdensberømte Maaemo, Esben Holmboe Bang, opplyser i en pressemelding at han trekker seg ut av tre prosjekter i Oslo. Siden Maaemo åpnet dørene i 2010 har Holmboe Bang åpent en rekke andre populære restauranter i Oslo. Hittil har alle vært samlet i Maaemo as.

Nå er det klart at den danske stjernekokken vil ut av Kafeteria August, cocktailbaren Conservatory og restauranten The Vandelay.

– Maaemo krever og fortjener all min oppmerksomhet, og dersom jeg merker bare et lite tegn til at andre prosjekter tar energi fra Maaemo, blir det en veldig enkel beslutning, sier Esben Holmboe Bang i pressemeldingen.

Ifølge Bang bunner valget i et ønske om å ha hundre prosent konsentrasjon på Maaemo. Bang legger til at det ikke er en økonomisk beslutning.

– Dette er utelukkende et valg basert på lidenskap og magefølelse. Det er en enkel, men så klart også vemodig beslutning. Når alt kommer til alt så har jeg bare 24 timer i døgnet, og på et tidspunkt må man bestemme seg for hva man blir mest glad av å bedrive i disse timene, sier Bang.

Vi bruker mindre penger på restauranter, hotell og andre tjenester: – Det er urovekkende Det kan se ut til at økonomien endelig biter på sentralbankens iherdige rentehevinger og høyere inflasjon, men dette er ikke nødvendigvis gode nyheter. 01:04 Publisert: 19.06.23 — 02:15

Leter etter ny eier

I pressemeldingen opplyses det at nye eiere står klar for å videreføre driften på Kafeteria August, allerede fra 10. oktober.

Cocktailbaren Conservatory stenger derimot dørene, men gründeren åpner for at det kan komme et nytt konsept i lokalene. Det tredje prosjektet, The Vandelay, holder dørene åpne mens de leter etter nye eiere.

– På Vandelay jobber vi med en løsning, det er viktig at det føles rett, så vi drifter som normalt frem til nye krefter er på plass. Det er flere interessenter, så vi tar sikte på at dette blir rett over nyttår, sier Bang.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han trekker seg ikke ut fra Mon Oncle i Oslo og nyåpnende EHB i Shanghai.

Underskudd

Esben Holmboe Bang har satt Norge på matkartet med Maaemo. Men i regnskapstallene kommer det frem at veksten blant restaurantene koster.

Esben Holmboe Bang (41) Født i 1982 i København.

Kjøkkensjef og medeier i Maaemo, Norges første og eneste restaurant med tre Michelin-stjerner. Driver også restaurantene The Vandelay, Mon Oncle og Kafeteria August, samt cocktailbaren The Conservatory.

Bakgrunn fra kokkeskole i Danmark. Erfaring fra blant annet Noma, Oro, Le Canard, Restaurant Victor og Feinschmecker. Startet Maaemo i 2010.

Medgrunnlegger av Restaurant EHB i Shanghai.

For knapt en måned siden ble tallene fra fjoråret klare. Maaemo as, som inkluderer alle restaurantene han eier, kan se inntektene øke, men veksten koster.

På ett år doblet omsetningen seg fra 52 millioner kroner til 101 millioner kroner i 2022, men samtidig kunne selskapet vise til rekordhøye underskudd. Selskapet tapte 9,9 millioner kroner før skatt i fjor.

Les også: Nytt rekordunderskudd for Maaemo

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.