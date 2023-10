Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er veldig mye. Det bare viser at markedet åpenbart er veldig volatilt, sier Stein Bruun, sjeføkonom i Arctic.

Han sikter til den kraftig oppgangen i renten på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid. Den kalles ofte verdens viktigste rente. Etter ferske inflasjonstall fra USA ble sluppet 14.30 torsdag hoppet renten opp, og den har knapt villet stoppe.

Siden tallslippet har renten steget fra 4,54 prosent til 4,71 prosent. På det meste har den torsdag vært oppe i 4,73 prosent. Det betyr et hopp på 19 basispunkter på få timer.

Rentebykset sendte de tre nøkkelindeksene på Wall Street rett ned. Slik så det ut da Wall Street stengte:

S&P 500 falt 0,62 prosent.

Nasdaq Composite falt 0,63 prosent.

Dow Jones falt 0,51 prosent.

Det amerikanske aksjemarkedet hadde før torsdagen steget fire dager på rad.

Høy rente på auksjon

Kjerneinflasjonen i USA endte som ventet på 4,1 prosent på årsbasis i september. Totalinflasjonen endte på 3,7 prosent, mot ventet 3,6 prosent. Bruun tror dette er noe av forklaringen på rentehoppet, men ikke alt.

Sjeføkonomen viser blant annet til dagens auksjon på 20 milliarder dollar verdt av 30-årige amerikanske statsobligasjoner som kom inn på 4,837 prosent. Det er den høyeste renten oppnådd siden 2007, ifølge Bloomberg. Bruun peker også på at renten har falt en del tilbake de siste dagene. Dermed kan det være en del investorer som velger å ta gevinst i obligasjonene, der kursene beveger seg motsatt vei av rentene. I tillegg kan det være en del markedsaktører som hadde posisjonert seg for at dagens inflasjonstall skulle være litt lavere enn det var, ifølge Bruun.

– Helt kortsiktig skal nok tiårsrenten være rundt nivåene vi ligger på nå, men volatiliteten er høy og det har den vært en lang stund, sier han.

Den amerikanske sentralbanken med Jerome Powell (på fjernsynsskjermen) i spissen har fyrt løs med tungt renteskyts for å trekke inflasjonen ned fra høye topper.

Renten på toårige statsobligasjoner har også steget friskt – fra 4,99 prosent til 5,06 prosent.

Inflasjonen i september var nær uendret fra måneden før.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken sier det fortsatt er usikkerhet rundt rentetoppen i USA, men at dagens tall gir støtte til at den er her.

– Fed kan ha nådd rentetoppen, men det er absolutt ikke avgjort. Flere Fed-representanter har nylig snakket ned renteforventningene, det kunne vi også lese i gårsdagens rentereferat, sier Hov.

Rentereferat viste tydelig at sentralbanken er usikre på veien videre. I forkant av rettsreferatet falt også de lange rentene en god del, fra svært høye nivåer.

– Det gjør en del av innstrammingsjobben for Fed, og derfor toner det ned behovet for øke styringsrenten, sier Hov.

Dollaren styrkes

Markedet priser nå inn rundt 40 prosent sannsynlighet for at renten settes opp på den amerikanske sentralbankens (Fed) rentemøte i desember. Ellers stiger dollaren noe torsdag. Det samme gjør VIX-indeksen, ofte omtalt som fryktindeksen.

Bilfabrikanten Ford falt to prosent etter at fagforeningen United Auto Workers (UAW) overraskende utvidet streiken til også å omfatte Fords Kentucky-anlegg som produserer SUVer og pickuper. Det er selskapets største anlegg målt både i inntekter og antall ansatte.

Bilfabrikanten Ford faller på børs etter nye streiker fra fagforeningen UAW.

Apotekkjeden Walgreens steg syv prosent etter å ha lagt frem tall for tredje kvartal.

Spotprisen på nordsjøoljen brent, som brukes som referanse for oljehandel verden over, er opp rundt én prosent for dagen.

Høyeste rente på 22 år

USAs sentralbanksjef Jerome Powell og hans kolleger i Fed har hevet renten til det høyeste nivået på 22 år i kampen mot inflasjonen. I skrivende stund ligger styringsrenten i intervallet 5,25-5,5 prosent.

Onsdag kveld ble referatet fra det september-møtet publisert, og Fed er klare i talen: «Renten må forbli høy frem til de er sikre på at inflasjonen er på vei tilbake til målet på to prosent». Sentralbanken er derimot mer usikker på om det blir nødvendig med en ny renteheving eller ei.

Mesteparten av medlemmene vurderte det slik at enda en økning i styringsrenten på et av de neste møtene vil være naturlig, mens et mindretall vurderte det sannsynlig at ingen flere hevinger vil være nødvendig, ifølge referatet.

