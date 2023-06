Artikkelen fortsetter under annonsen

I løpet av syv år har tyskerne Matthias Bresser (39) og Richard Felix Heinrich (40) skapt en vekstsuksess av de sjeldne.

Bakerikjeden Backstube, som nylig ble slukt av næringsmiddelkonsernet Jordanes, selger nå brezel, kringler, børek og annen gjærbakst for et par hundre millioner kroner årlig, fordelt på rundt 40 utsalgssteder.

Her forteller de for første gang hvordan de gjorde gjærbakst til kjempebutikk på rekordtid.

Satset alt de hadde

Bresser og Heinrich ble kjent under fadderuken ved University of St. Gallen i Sveits i 2005, der begge tok en bachelorgrad i økonomi. Heinrich ble introdusert for Norge under kort utvekslingsopphold ved Handelshøyskolen BI, og tok mastergraden ved Norges Handelshøyskole (NHH) noen år senere.

Etter endt skolegang begynte Heinrich som aksjeanalytiker innen sjømat og shipping hos det norske meglerhuset Pareto Securities, der han ble værende frem til 2015. Samme år reiste han ned til Botswana, hvor Bresser jobbet som rådgiver for en tysk bistandsorganisasjon.

Heinrich hadde sett et marked for tysklignende bakerier.

– Vi ruslet rundt der nede og snakket om muligheten. Jeg sa at norske studenter opplevde at bakervarer var dyrt sammenlignet med andre land, og at tilbudet og utvalget ikke var helt der det burde være. Det var sånn det begynte, sier Heinrich.

– Så satset vi faktisk alt vi hadde på det.

«Tuller du med meg nå?»

De første syv-åtte månedene reiste duoen rundt og besøkte ulike bakerier. De prøvesmakte vareutvalget, snakket med de ansatte, regnet på kostnader og telte antall kunder. Den første butikken ble åpnet på Solli Plass noen uker før sommerferien 2016.

Richard Felix Heinrich (til venstre) og Matthias Bresser grunnla bakerikjeden Backstube i 2016. Nylig ble Backstube solgt til Jordanes med oppgjør i Jordanes-aksjer, men det er uvisst hvor mye gründerne får. De skal fortsette som ledere av selskapet. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Selv kjørte tyskerne er stramt budsjett for å bygge lavpriskjeden.

– Alle sparepengene gikk til innkjøp av ovner og innretning, samt depositum på den første leiekontrakten. På den første butikken kjøpte vi ovnen brukt for å holde investeringskostnadene lave. Vi visste at det var et marked, men vi visste ikke om vi ville treffe med konseptet og gjøre det lønnsomt, sier Heinrich, og legger til:

– Vi hadde regnet på det, vi er tross alt økonomer begge to. Samtidig visste vi ikke hvor mye vi ville selge. I starten solgte vi bare ekstremt mange forskjellige varer, og så fortsatte vi med det som gikk bra og luket ut det som gikk dårlig.

– Hva kunne dere om bakervarer?

– Vi spiste det og likte det, men visste ingenting om faget, sier Bresser.

– Hva sa Pareto-kollegene?

– Etter nyåpning kom noen tidligere kolleger innom, og i likhet med en del venner og bekjente så var tilbakemelding positive, med et snev av sunn skepsis. Det var verre da bestemor sa «Baker, du? Tuller du med meg nå?», sier Heinrich.

– Tenk gjennom alt

Gründerne forteller at gjennombruddet kom rundt 2018/2019. På den tiden hadde de etablert fem utsalgssteder i Oslo, og sett at konseptet funket like bra på Oslo City som på Tøyen og Torshov. Utsalgsstedene er basert på selvbetjening, noen steder kombinert med bordløsning.

– Plutselig fikk vi ukentlige mailer fra eiendomsutviklere som lurte på om vi kunne etablere oss hos dem. Da var det ikke lenger vi som måtte presentere et konsept i PowerPoint, som de uansett ikke kunne forholde seg til, sier Bresser.

Mat på farten er blitt et segment som både kaffebarer, kiosker og dagligvarebutikker prøver å ta en del av.

Gründerne sier deres konkurrenter er «alle som selger mat», og de deler ikke oppfatningen om at nordmenn har så god råd at de ikke bryr seg om pris.

– Det er mange flere som er prissensitive, og som lurer på hvorfor ting må være så dyrt, enn folk tror. Vårt utgangspunkt har vært at tre croissanter til 15 kroner er like bra som en til 40, så lenge du har et okay dekningsbidrag. Dette handler om den prissensitiviteten vi alltid har trodd på, sier Heinrich.

I oppstartsfasen styrte gründerne unna gjeld, og gjorde mest mulig selv. Det er fortsatt Bresser som fører regnskap. De har klare oppfatninger om hva som har vært viktig for Backstubes suksess.

– Tenk gjennom alt og regn på det. Businesscaset viser seg som regel for optimistisk – det er kun noen få som gjør det bedre enn ventet, sier Heinrich.

– Prøv ut mye forskjellig. Vi har hatt flere forskjellige kaffemaskiner, kjøleskap og til og med kassaapparater. Vi har tilpasset oss kundene hele veien, skyter Bresser inn.

Import

Alle varene blir importert som deigemner fra utlandet, som er langt billigere enn norskproduserte bakervarer.

Bresser og Heinrich bestemte seg tidlig for at produktene skal importeres fra opprinnelseslandene så langt det lar seg gjøre, som vil si at brezel hentes fra Tyskland og croissant fra Frankrike.

– Vi vil at produktene skal være så autentiske som mulig. Det skal ikke være en mild versjon av en børek fordi man tror nordmenn da vil like det bedre – det skal være autentisk, sier Heinrich.

– Vi vil unngå at produktene varmebehandles før de kommer hit. Vi vil ha hele hevingen og bakingen i butikken. Det har med logistikk, ferskhet og tollsatser å gjøre, sier Bresser.

Med høy grad av import, rammes Backstube naturlig nok av den kraftige kronesvekkelsen.

– Det er en kostnadseksplosjon for alle som importerer. Det er også kjipt for kundene, fordi vi må bære det videre. Mange har sikret seg med langsiktige kontrakter, men man vil føle mer på kostnadene når disse løper ut til høsten.

– Det føltes bare riktig

I fjor omsatte kjeden for 217 millioner kroner. Det førte selskapet inn på Gaselle-listen.

I år blir omsetningen «vesentlig» høyere, uten at gründerne vil si noe konkret tall. De ser ingen tegn til fallende etterspørsel eller tapte markedsandeler, og tror sågar en økonomisk nedgangsperiode kan tjene en lavprisaktør som Backstube.

Nylig solgte gründerne Backstube til børsaktuelle Jordanes, med oppgjør i et ukjent antall Jordanes-aksjer.

– De har sett på oss, og vi har sett på dem. Det er flere som har vært interesserte, men det var de første som tok kontakt som vi veldig gjerne ville møte, sier Heinrich.

Richard Felix Heinrich (til venstre) og Matthias Bresser har kontorer på Youngstorget. Ikke sjelden er de innom Backstube Torggata for å kjøpe lunsj. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Jordanes varslet for flere uker siden at selskapet skulle noteres på Oslo Børs, uten at det er kommet noen flere nyheter. Det er Jan Bodd og Stig Sunde som står bak Jordanes. Selskapet har også investor Jens Ulltveit-Moe på eiersiden.

– Vi synes dette er skikkelig flinke folk som har gjort mye for norsk dagligvare. De er veldig dyktige på merkevarebygging, og de så store muligheter og synergier vi ikke engang hadde tenkt på. Det føltes bare riktig, sier Heinrich.

Heinrich og Bresser avviser at de skal selge seg ned i selskapet ved en børsnotering.

– Nei, nei. Vi har kjempetro på selskapet og skal være eier der, samtidig som vi er aktivt involvert i driften. Ting fortsetter akkurat som før.