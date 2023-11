Artikkelen fortsetter under annonsen

Natt til torsdag norsk tid offentliggjorde Michelin-guiden stjernene for restauranter i Shanghai. Maaemo-gründer Esben Holmboe Bangs restaurant EHB fikk sin første stjerne.

– Vi er selvsagt utrolig stolte og takknemlige for anerkjennelsen og velkomsten vi har fått her i Shanghai. Vi har akkurat åpnet, så det er utrolig stas å bli lagt merke til så fort. Det betyr utrolig mye for hele teamet her og det er en veldig god indikasjon på at vi er på rett vei, sier Holmboe Bang i en pressemelding.

Restauranten, som ble åpnet tidligere i år, ligger i det gamle franske kvarteret i Shanghai i en over hundre år gammel villa.

– Jeg ønsker at EHB skal være et sted der jeg kan la ny inspirasjon skinne igjennom. Videre ønsker jeg å utvikle meg med det utrolige teamet og dykke inn i mitt kjøkken, sier Holmboe Bang.

Fem stjerner

Dette blir stjernekokkens femte Michelin-stjerne. Maaemo har tre stjerner og tidligere i år ble også det franske brasseriet Mon Oncle tildelt en stjerne.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det ble flere stjerner i boken for den nyoppstartede Shanghai-restauranten.

Kjøkkensjef Viviane Mello mottok den prestisjetunge prisen Young Chef of the year. Prisen deles ut til et ungt talent og i en alder av 34 har Mello jobbet mange år med Holmboe Bang og når EHB skulle åpne var Mello hans åpenbare valg som kjøkkensjef.

D2 var med da Maeemo-gründer Esben Holmboe Bang åpnet restauranten EHB i Shanghai. (Foto: David B. Torch) Mer...

– Dette er utrolig fortjent. Viviane sitt talent strekker seg langt utover hennes kjøkkentekniske begavelse. Hun hungrer etter å tilegne seg viten og er utrolig ambisiøs. Jeg er så utrolig stolt av Viviane og alle disse årene vi har jobbet sammen, sier Holmboe Bang.

Legger ned Vandelay

Nyheten kommer kort tid etter at Maaemo-gründeren trakk seg ut av tre restauranter, hvorav to av disse har måttet stenge dørene for godt. En av disse er Oslo-restauranten Vandelay.

– Maaemo krever og fortjener all min oppmerksomhet og dersom jeg merker bare et lite tegn til at andre prosjekter tar energi fra Maaemo, blir det en veldig enkel beslutning, sa Holmboe Bang den gangen.

Han uttalte også at det var utelukkende et valg basert på lidenskap og magefølelse.

– Det er en enkel, men så klart også vemodig beslutning. Når alt kommer til alt så har jeg bare 24 timer i døgnet, og på et tidspunkt må man bestemme seg for hva man blir mest glad av å bedrive i disse timene, sier Holmboe Bang.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.