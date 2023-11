Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er Gaia-gruppen som overtar driften, forteller sjef Knut Aanonsen i en pressemelding.

«Salgsavtalen medfører at driften ved Bakkekroen vil bli videreført, og at de ansatte vil få tilbud om videreføring av sine arbeidsforhold,» skriver han.

Gaia er en vinimportør basert i Oslo.

Bakkekroen har navn etter der stedet har tilhold, i et ikonisk funkisbygg på Smestad i Oslo, fra 1934. Det er arkitekten Peter Daniel Hofflund som tegnet det karakteristiske runde bygget.

– Det føles veldig, veldig bra. Jeg kjenner et par fra Gaia, og dette er gamle restaurantfolk. Jeg er veldig stolt over å ha fått dem med, sier daglig leder Karina Castberg om de nye eierne.

Bakkekroen har hatt en rekke eiere og drivere opp gjennom, men ble overtatt og pusset opp av utelivskonsernet Flott Gjort i fjor. Det ble pusset opp for mange millioner, i samarbeid med gårdeier Runar Vatne. Ifølge en investorpresentasjon DN har tilgang på, kom 12 millioner fra Flott og fem fra gårdeier.

Men da Flott på bare kort tid havnet i massive likviditetsutfordringer preget det også driften av datterselskapet, der regningene begynte å hope seg opp.

Bakkekroen (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Samme oppskrift

Nå er Flott konkurs, sammen med en rekke av utestedene i porteføljen. Boet har forsøkt å redde de mest levedyktige stedene, men fortsatt er skjebnen uviss for flere. Castberg er strålende fornøyd med å kunne drive videre.

– Vi er blitt et ekstremt sammensveiset gjeng, som er blitt enda mer samlet i denne prosessen. Vi var veldig usikre på mange av alternativene som lå på bordet. Så det å kunne få inn lokale entusiaster med bunnsolide Gaia, tror vi blir veldig bra. Dette er folk som er kjempegode på den typen vin folk i området her vil ha, sier Castberg.

«Det er de nye eiernes intensjon at Bakkekroen skal drives etter samme «oppskrift», med samme stab og etter samme gode, tradisjonsrike og historiske fokus som ved overtagelsen,» heter det i pressemeldingen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Flott Gjorts bostyrer fant tre containere fulle av vin etter utelivskonkurser

Gledelig nyhet

Meldingen beskriver forhandlingene med tidligere eiere som konstruktive, men inneholder ikke informasjon om en eventuell kjøpesum.

Samme dag som nyheten om overtagelse av Bakkekroen ble kjent, møtte Flotts representanter i tingretten, i skiftesamling med bostyrer Stine Snertingdalen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ifølge henne har ikke transaksjonen bidratt med penger til boet.

– Det ble solgt en virksomhet akkurat i går. Der var aksjene uten verdi, men virksomheten er reddet. Så det er en gledelig nyhet, sa hun i rettssalen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.