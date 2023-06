Artikkelen fortsetter under annonsen

Stordalen skal gjennom selskapet Belmonte Beverage Group (BBG) drive med import av vin, brennevin og alkoholfri drikke, skriver VG.

– Det er en stor og spennende bransje basert på lang historikk og sterke tradisjoner, sier Jakob Stordalen til avisen.

– Samtidig ser vi rom for fornyelse og har flere ideer rundt hvordan vi kan skille oss fra konkurrentene, sier han videre til avisen.

Det er han som har hovedansvaret i selskapet, som medeier og styremedlem.

Jakob Stordalen får hovedansvaret for BBG. (Foto: Per Thrana)

BBG startet opp våren 2022. Hensikten til selskapet er å selge de importerte produktene til Vinmonopolet, hoteller og restauranter.

Stordalen sier til VG at de nå jobber med å ansette folk, og opplyser at de har store ambisjoner i det nye markedet.

Jobber i Strawberry

DN har tidligere skrevet om Stordalen-søsknene som alle har begynt å jobbe i forskjellige roller for familieselskapet Strawberry, som inntil nylig het Nordic Choice Hotels.

– Vi er ikke lenger bare et hotellselskap. Gjestene ønsker mer enn bare en seng, sa Henrik Stordalen, Jakob Stordalens eldre bror til DN den gangen.

Dette er ikke første gang Stordalen går inn i en annen bransje enn hotellbransjen. Blant annet gikk han inn i forlagsbransjen i 2018.